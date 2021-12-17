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Влада торпедує своїх критиків, щоб у майбутньому посадити - заява Богдана Ексглава ОПУ розповів, що правоохоронці "зливають" йому інформацію

Українські правоохоронці отримали наказ збирати інформацію про критиків влади, щоб у майбутньому мати можливість їх посадити.

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" екскерівник Офісу президента Андрій Богдан.

Коментуючи свої слова в інтерв'ю Дмитру Гордону про те, що влада хоче посадити Савіка Шустера, Дмитра Разумкова, Юрія Бутусова та інших, Богдан зазначив:

"Будь-яких доказів того, що зараз це відбувається, я надати не можу. Але є працівники правоохоронних органів, які передають інформацію - що відбувається, які їм ставлять задачі, які вимагають від них результати. І ми можемо розуміти, куди воно все котиться. Дійсно, зараз йде активний збір інформації щодо всіх вищеперелічених осіб з метою максимально їх торпедувати в інформаційному полі. А також, якщо буде можливість, залучити до якихось кримінально караних дій, щоб у майбутньому посадити. Чи буде це виконано? Але будь-яких підстав це робити в них немає".

За словами екскерівника ОП, зараз "треба максимально сконцентруватися для того, щоб зупинити такі незаконні дії".

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Нагадаємо, колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, що проти нього та інших критиків влада готує кримінальні провадження.

За словами Богдана, у списку опинилися журналісти Дмитро Гордон та Юрій Бутусов, телеведучий Савік Шустер, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков зі своїми соратниками, а також "ще 100 тисяч якихось людей".

Колишній глава ОП уточнив, що президент Володимир Зеленський "особисто дає команду посадити".

Раніше журналіст Дмитро Гордон розповів, що Офіс президента почав проти нього потужну кампанію з дискредитації. За його словами, ОП не сподобалося, що він відкрито критикує владу.

"Я не розумію, чому треба брехати, замовчувати, йти на зближення з Росією. Чому корупція у нас дуже жорстка. І ставлю запитання, які зависають у повітрі. Але президент дуже образився, я це точно знаю. Дав команду, щоб Гордона всіляко перевіряла податкова, спецслужби шукали компромат", - каже він.