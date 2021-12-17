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"Україна в небезпеці!": Саакашвілі написав листа Савіку Шустеру Подробиці

Третій президент Грузії, голова українського Офісу реформ Михайло Саакашвілі передав в Україну черговий лист.

Подробиці листа стали відомі у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

"Я перебуваю незаконно в тюремній камері в країні, де мене підтримує більшість населення, і вдячний кожному, хто бере участь у боротьбі за моє звільнення. Як у політичного ув'язненого, у мене доступ до інформації досить обмежений, але все одно новини доходять. Україна в небезпеці. Біля кордонів безпрецедентна концентрація ворожих сил. Захід уже сказав, що у військових діях не братиме участі, але в разі подальшого вторгнення будуть в основному серйозні економічні санкції. Чи достатні вони для того, щоб зупинити Путіна? Навряд чи. Його зупинить лише єднання і рішучість народу України. Рішучості в українців не забракне", - йдеться у листі.

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Михайло Саакашвілі закликав українських політиків забути про всі чвари та зосередитись на захисті своєї країни.

"Я неодноразово переконувався, що президент Володимира Зеленський не має жодного страху перед Путіним, що в нашому регіоні є унікальною якістю. І немає такого страху серед бійців у траншеях і серед резервістів. Але, на жаль, з єдністю все значно складніше. І мені дуже боляче спостерігати, як українські політики з різних боків просто послаблюють країну своєю роз'єднаністю, і поляризація посилюється щодня. А прірва розширюється безповоротно. Звичайно, існує багато проблем, але саме зараз не час вгризатися один одному в горлянку, намагаючись задушити опонента і вбиваючи країну. Коли загроза настільки реальна сьогодні й до виборів далеко - гадаю, варто, долаючи розбрат і міжусобиці, створювати й зміцнювати єдиний фронт проти агресора не навколо влади, а навколо і заради України. Коли буде єдність - весь світ значно більше підтримуватиме. Наша сила в єдності. І тоді жоден агресор не посміє поткнутися далі в Україну".

Нагадаємо, на початку грудня Михайло Саакашвілі написав Василю Голованову невеликий лист, у якому подякував йому за підтримку.

"Васю, спасибі величезне за підтримку. Пишу після 50 днів голодування з лікарні. Тут після мого приїзду догори ногами стала політика. У мене майже 70% підтримки за опитуваннями, так що свою функцію я виконав, але сподіваюся скоро повернутися до Києва. Сподіваюся, в цей турбулентний час ви прорветеся, і все буде добре. Удачі. Михайло Саакашвілі", - повідомлялося в листі.

Раніше голова громадської організації "Багатонаціональна Грузія" Арнольд Степанян повідомив, що третій президент Грузії Михайло Саакашвілі відновлюється в госпіталі після голодування, паралельно проходять судові засідання. Саакашвілі інкримінують низку злочинів, у двох справах його засудили заочно. Біля будівлі суду проходять мітинги його прихильників.