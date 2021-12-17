21:33, Сьогодні

Зеленському це вже не допоможе - ексміністр про оновлений канал "Рада" Як наголосив Максим Степанов, "витрачати шалені кошти на цей телеканал неприпустимо"

Бюджетні гроші, які влада виділила на запуск оновленого парламентського телеканалу "Рада", краще було б витратити на лікування хворих дітей.

Таку думку висловив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов..

"Навіщо вони створили цей канал? Всі розуміють - щоб начебто висловлювати свою позицію. Але можу сказати, що шановному пану президенту це не допоможе. Вже потяг йде такою траєкторією, як то кажуть "наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка", - зазначив він.

Читайте також: Монобільшість розвалюється: експерти назвали небезпеку для країни

На думку Степанова, "витрачати шалені кошти на цей телеканал неприпустимо".

"Що таке це в коштах? Наприклад, є такі орфанні захворювання, коли всією країною збирають кошти для дітей, щоб рідкісне захворювання вилікувати, бо лікування коштує 10-15 млн грн. Краще вилікуйте 20 дітей", - порадив він.

Як наголосив ексглава МОЗ, мета в оновленого телеканалу тільки одна:

"Йде постійна суцільна цинічна брехня. Треба майданчик, де цю брехню говорити, щоб не ставили запитання... Я вважаю, що це нашій країні 100% не потрібно взагалі".

Читайте також: Зеленському оголосили війну на знищення - політтехнолог

Нагадаємо, з 15 грудня телеканал "Рада" розпочав роботу в оновленому форматі.

Раніше Комітет ВР з питань бюджету погодив виділення додаткових 320 млн грн із державного бюджету-2022 на парламентський телеканал "Рада" та газету "Голос України".

Політолог Вадим Карасьов в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що у ситуації із запуском оновленого каналу "Рада" видно ознаки корупції.

"Коли за бюджетні гроші роблять канал, щоб пропагувати одну політичну силу, це означає, що державні фінанси (а бюджет - це державні фінанси) використовуються в приватних цілях (а партія - це завжди приватне, частина, а не вся країна) і це є ознаки корупції. Це використання державних грошей у своїх приватних інтересах і не тільки", – розповів політолог.