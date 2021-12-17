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Путін виграє війну не військами – гучна заява нардепа "Без зміни влади вистояти у нас шансів буде дуже мало"

Українська влада, руйнуючи державні інститути, руйнує всю українську державу, що вигідно для Путіна. Про це сказала в етері програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Людмила Буймістер.

За її словами, практично всі міністри залежні від Офісу президента і підписують потрібні для влади документи.

"Їм кажуть: "Дружитимеш з Офісом президента, тебе Феміда не наздожене, з тобою нічого не буде". І тому наш прем'єр виходить і говорить, що все добре. Він напідписував не на одну кримінальну справу, я впевнена. А рішення приймає, що йому підписувати, людина, яка не має жодної відповідальності в країні, - голова Офісу президента, в якого взагалі цих повноважень і близько немає", - сказала вона.

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На думку Буймістер, дії влади спрямовані на руйнації державних інститутів, що ставить під загрозу існування України.

"Коли ми перебуваємо у стані війни, я можу сказати, що саме так війна й ведеться в сучасних умовах. Не танками й гарматами - це дорого і помітно нашим міжнародним партнерам. А коли ця влада руйнує наші інститути й заміняє собою всю владну вертикаль, яка потім зливає країну, цю війну ніхто не помітить. І пан Путін потім може сказати Байдену: "Ну дивись, я тут до чого? Вони самі це все наробили". Без зміни влади вистояти у нас шансів буде дуже мало", - зазначила вона.

Раніше нардеп Софія Федіна в ефірі загальнонаціонального телеканалу "Україна 24" розповіла про проблеми, через які наша країна опинилася у кризі.

"Ми розуміємо, що поряд з тими кризами, які відбуваються зараз у різних секторах, ми маємо дві великі принципові проблеми. Перша - це узурпація і побудова силової вертикалі, яка прямо або побічно підпорядковується тільки президенту. З іншого боку - це вплив на суди й на так звані антикорупційні органи. Наприклад, не можуть вплинути на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, бо там дуже великий нагляд іноземних партнерів. Тому спеціалізованого антикорупційного прокурора просто не призначають, чим і саботують роботу цього конкретного органу. З одного боку, ми маємо кругову поруку, а з іншого боку - рука руку миє. З третього боку, я розумію, що відбувається, в тому числі й в середовищі "Слуги народу" - ніхто не наважиться щось говорити, бо, на жаль, велика частина "підвішена на гачку", - сказала Федина.