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Нардеп назвала дві ключові проблеми влади, які призводять до кризи в різних секторах В Україні намагаються узурпувати владу і впливати на суди, вважає Федина

В Україні влада намагається підпорядкувати собі й нардепів, і суди, і силові структури. Про це розповіла в програмі "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" нардеп Софія Федина.

"Ми розуміємо, що поряд з тими кризами, які відбуваються зараз у різних секторах, ми маємо дві великі принципові проблеми. Перша - це узурпація і побудова силової вертикалі, яка прямо або побічно підпорядковується тільки президенту. З іншого боку - це вплив на суди й на так звані антикорупційні органи. Наприклад, не можуть вплинути на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, бо там дуже великий нагляд іноземних партнерів. Тому спеціалізованого антикорупційного прокурора просто не призначають, чим і саботують роботу цього конкретного органу. З одного боку, ми маємо кругову поруку, а з іншого боку - рука руку миє. З третього боку, я розумію, що відбувається, в тому числі й в середовищі "Слуги народу" - ніхто не наважиться щось говорити, бо, на жаль, велика частина "підвішена на гачку", - сказала Федина.

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Нардеп зазначила, що до "неугодних" влада може застосовувати певні санкції.

"Проблема полягає в тому, що як тільки будуть з'являтися реальні "неугодні", що ми спостерігаємо зокрема в контексті бойових генералів, включається вся силова вертикаль. І хто наглядає за силовою вертикаллю з Офісу президента? Пан Татаров. Пан Татаров - це соратник Януковича. А хто зверху це все курирує? Пан Єрмак, який має безпосередні бізнес-зв'язки з "московською федерацією". І тоді ми повертаємося до того самого, про що говорили в контексті енергетики - ми маємо пряму і відкриту протидію самому існуванню української держави як незалежної структури", — підсумувала Федина.

Народний депутат Людмила Буймістер вважає, що сьогодні українська влада сприяє виконанню російської стратегії з нацбезпеки.

"Я заявляю, що сьогоднішня влада виконує один з перших пунктів Стратегії національної безпеки Російської Федерації: не пустити Україну в енергетичну мережу Європейського Союзу. І робиться це сьогодні свідомо, нас влада штовхає в руки Кремля, це диверсія і саботаж, абсолютно відверті та неприкриті", — сказала вона.