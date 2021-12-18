Ексглава СБУ пояснив, за який злочин треба покарати Гогілашвілі

Валентин Наливайченко закликав притягти до відповідальності низку високопосадовців

Ексглава СБУ пояснив, за який злочин треба покарати Гогілашвілі

Скандальний ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, в якого журналісти виявили громадянство Росії, має бути притягнений до кримінальної відповідальності за шахрайство.

Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" заявив народний депутат від "Батьківщини", ексглава СБУ Валентин Наливайченко.

"Виявили незалежні журналісти, що заступник міністра внутрішніх справ є громадянином Російської Федерації, має не один, а два паспорти - закордонний і внутрішній російський, має номер платника податків у Російській Федерації тощо. Але треба йти далі - що в нього з українським громадянством, що в нього з дипломом і з іншим? Все це кваліфікується у Кримінальному кодексі України як шахрайство для цієї людини", - наголосив він.

Читайте також: Глава МВС боявся звільнити Гогілашвілі одразу: деталі від експерта

За словами Наливайченка, для людей, які мали перевірити Гогілашвілі під час призначення, також знайдеться стаття Кримінального кодексу.

"І керівництво СБУ нинішнє має відповідати, і не тільки. Ми чекаємо від влади, від президента Зеленського притягнення до відповідальності цього громадянина", - сказав нардеп.

Ексглава СБУ нагадав про журналістське розслідування "Слідство.Інфо", згідно з яким Гогілашвілі проживає в одному маєтку з родиною керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова:

"Ми дізналися, що вони в дорогому особняку живуть разом з керівником військової розвідки України... У нас запитання - хто проплачує цей особняк? Зарплата ані одного, ані іншого не дозволяє... Зняти такий особняк під Києвом не може жоден держслужбовець або військовослужбовець України".

Також Наливайченко зазначив, що безпрецедентна охорона - "броньовані джипи спецпідрозділу військової розвідки не можуть бути в будь-якого посадовця МВС з будь-яким громадянством".

"Це теж службовий злочин, який має бути розслідуваний. Чекаємо притягнення до відповідальності високопосадовців", - додав він.

Читайте також: "Був з Зеленським на шашликах": політолог висміяв призначення Гогілашвілі

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі втрапив у гучний скандал з поліцією на блокпосту біля Краматорська Донецької області. Авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці й попросили показати документи. Це настільки обурило Гогілашвілі, що він спочатку облаяв колег, а потім почав погрожувати.

Пізніше з'явилося відео, де Гогілашвілі неналежним чином поводився з патрульними поліцейськими у Києві.

Також були оприлюднені деякі факти про Гогілашвілі - зокрема, він є чоловіком особистої помічниці Володимира Зеленського, має дійсний російський закордонний паспорт, а також був помічником депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва.

В результаті скандалу Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням.

Ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що призначення Олександра Гогілашвілі у МВС було політичним рішенням і відбулося з особистої ініціативи президента України.

"Я вже неодноразово говорив, що сьогодні справді кадрова політика є ганьбою української держави, оскільки будь-які призначення проходять виключно за принципом особистої лояльності. А жодного професіоналізму в цьому немає... Сьогодні всі державні посади призначає виключно особисто президент чи його Офіс. Це системна проблема, яка веде нашу державу до тотального знищення", - заявив він.

Джерело Україна 24 Теги Росія МВС Батьківщина Валентин Наливайченко Олександр Гогілашвілі