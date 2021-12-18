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Ексглава СБУ пояснив, за який злочин треба покарати Гогілашвілі Валентин Наливайченко закликав притягти до відповідальності низку високопосадовців

Скандальний ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, в якого журналісти виявили громадянство Росії, має бути притягнений до кримінальної відповідальності за шахрайство.

Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" заявив народний депутат від "Батьківщини", ексглава СБУ Валентин Наливайченко.

"Виявили незалежні журналісти, що заступник міністра внутрішніх справ є громадянином Російської Федерації, має не один, а два паспорти - закордонний і внутрішній російський, має номер платника податків у Російській Федерації тощо. Але треба йти далі - що в нього з українським громадянством, що в нього з дипломом і з іншим? Все це кваліфікується у Кримінальному кодексі України як шахрайство для цієї людини", - наголосив він.

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За словами Наливайченка, для людей, які мали перевірити Гогілашвілі під час призначення, також знайдеться стаття Кримінального кодексу.

"І керівництво СБУ нинішнє має відповідати, і не тільки. Ми чекаємо від влади, від президента Зеленського притягнення до відповідальності цього громадянина", - сказав нардеп.

Ексглава СБУ нагадав про журналістське розслідування "Слідство.Інфо", згідно з яким Гогілашвілі проживає в одному маєтку з родиною керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова:

"Ми дізналися, що вони в дорогому особняку живуть разом з керівником військової розвідки України... У нас запитання - хто проплачує цей особняк? Зарплата ані одного, ані іншого не дозволяє... Зняти такий особняк під Києвом не може жоден держслужбовець або військовослужбовець України".

Також Наливайченко зазначив, що безпрецедентна охорона - "броньовані джипи спецпідрозділу військової розвідки не можуть бути в будь-якого посадовця МВС з будь-яким громадянством".

"Це теж службовий злочин, який має бути розслідуваний. Чекаємо притягнення до відповідальності високопосадовців", - додав він.

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Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі втрапив у гучний скандал з поліцією на блокпосту біля Краматорська Донецької області. Авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці й попросили показати документи. Це настільки обурило Гогілашвілі, що він спочатку облаяв колег, а потім почав погрожувати.

Пізніше з'явилося відео, де Гогілашвілі неналежним чином поводився з патрульними поліцейськими у Києві.

Також були оприлюднені деякі факти про Гогілашвілі - зокрема, він є чоловіком особистої помічниці Володимира Зеленського, має дійсний російський закордонний паспорт, а також був помічником депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва.

В результаті скандалу Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням.

Ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що призначення Олександра Гогілашвілі у МВС було політичним рішенням і відбулося з особистої ініціативи президента України.

"Я вже неодноразово говорив, що сьогодні справді кадрова політика є ганьбою української держави, оскільки будь-які призначення проходять виключно за принципом особистої лояльності. А жодного професіоналізму в цьому немає... Сьогодні всі державні посади призначає виключно особисто президент чи його Офіс. Це системна проблема, яка веде нашу державу до тотального знищення", - заявив він.