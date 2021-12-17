18:37, Сьогодні

У роботі оновленого телеканалу "Рада" є ознаки корупції - Карасьов "Немає поганих чи хороших медіа"

У ситуації з телеканалом "Рада", який з 15 грудня розпочав роботу в оновленому форматі, є ознаки корупції. Про це заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політолог Вадим Карасьов.

"Питання в тому, що немає поганих чи хороших медіа. Є просто медіа, які висвітлюють об'єктивну інформаційну картину. Так, вона може бути трошки в один бік, тому що влада завжди перебільшує свої досягнення. Опозиція завжди перебільшує те, що влада погана. Це такий жанр", - сказав він.

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"Які уроки з цього? Треба ходити на будь-які канали, використовувати будь-які майданчики, а не говорити так: "Ми на вас образилися. Давайте ми не будемо ходити, але створимо свій канал на державні гроші". Якщо це ваші гроші - створюйте, це ваша проблема. Робіть там бюджети, студії... Але коли за бюджетні гроші роблять канал, щоб пропагувати одну політичну силу, це означає, що державні фінанси (а бюджет - це державні фінанси) використовуються в приватних цілях (а партія - це завжди приватне, частина, а не вся країна) і це є ознаки корупції. Це використання державних грошей у своїх приватних інтересах і не тільки", - розповів політолог.

Нагадаємо, з 15 грудня телеканал "Рада" розпочав роботу в оновленому форматі.

Раніше Комітет ВР з питань бюджету погодив виділення додаткових 320 млн грн із державного бюджету-2022 на парламентський телеканал "Рада" та газету "Голос України".

Крім цього, опозиційні парламентські фракції "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Голос" та "Опозиційна платформа – За життя" вважають, що фракція "Слуга народу", яка має монобільшість у Верховній Раді, монополізує діяльність телеканалу "Рада".

Зокрема, у фракції "Батьківщина" наголосили, що в парламентського телеканалу "Рада" не може бути монополії на висвітлення парламентської діяльності.