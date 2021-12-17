18:18, Сьогодні

Дострокові вибори до Ради: політолог пояснив, чому вони нікому не вигідні Раніше про неможливість позачергових парламентських виборів заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" соціолог Вадим Денисенко.

Заява нардепа від ОПЗЖ Юрія Бойка, що депутати його фракції готові скласти мандати, щоб позбавити парламент конституційної більшості - ефектна, дещо піарна акція однієї політичної сили. Про це заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політолог Вадим Карасьов.

"Це ніяк не вплине на долю українського парламенту. Це більш-менш конституційний спосіб вийти із кризи парламентської, урядово-парламентської. Тому що президент не буде парламент закривати, розпускати і призначати дострокові вибори. Щоби криза не поглиблювалася - потрібно шукати конституційний вихід. Бо може бути і неконституційний - революційний, скажімо так", - говорить він.

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За його словами, заява Юрія Бойко виглядає несерйозною і пояснив чому:

"Якщо б це була така серйозна, цілеспрямована робота тих, хто розуміє, куди йде справа, то потрібно було це робити всім (здавати мандати,- ред.), всією опозицією. Щоб вже точно знати, що опозиція виходить і влада лишається один на один із собою. Та не всі мажоритарники готові до дострокових виборів, вони хочуть усі п'ять років бути депутатами. Крім того, у цьому не зацікавлені представники фракції "Голос", бо у разі перевиборів вони не пройдуть до Ради".

Отож, на думку Карасьова, заяви конкретної політичної сили про здачу мандатів - лише піарна акція.

"Це такий меседж своїм виборцям, що вони не тримаються за мандати. Але є і позитивний сигнал є: тема дострокових парламентських виборів починає бути предметом загальнонаціонального дебату", - підкреслив політолог.

Зазначимо, що 17 грудня нардеп від ОПЗЖ Юрій Бойка з трибуни Верховної Ради заявив, що депутати його фракції готові скласти мандати, щоб позбавити парламент конституційної більшості.

"Наша фракція готова здати мандати та вийти з парламенту для того, щоб у нас не було 300 депутатів, і народ України обрав новий парламент. Ми за те, щоб парламент був переобраний... Цей парламент вичерпав себе і не має майбутнього", - сказав Бойко.

Своєю чергою, голова парламенту Руслан Стефанчук на пресконференції повідомив, що якщо нардепи ОПЗЖ складуть мандати, то 150 голосів з Ради все одно не зникне. Він також зазначив, що особисто заяву Бойка не чув, оскільки в цей час був на зустрічі.

"Але такий спосіб є. Безперечно, якщо вони зважаться здати мандати та ще й анулювати всі списки, які знизу, ми втратимо таку фракцію, як "ОПЗЖ", в парламенті. І тоді будемо відповідно реагувати в рамках чинного законодавства", - сказав спікер.

Раніше про неможливість позачергових парламентських виборів заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" соціолог Вадим Денисенко.

"Ось тільки сьогодні Юрій Бойко (нардеп ОПЗЖ - ред.) у досить дивній, як на мене, формі запропонував тему перевиборів взагалі, та тему перезапуску Верховної Ради. Навіть якщо ОПЗЖ виходить, залишаються 379 депутатів. Тому поки перевибори нам не загрожують в найближчі місяці", - підкреслив він.