17:38, Сьогодні

Соціолог пояснив, чому позачергові вибори найближчим часом Україні не загрожують Серед українців поки немає "критичної" кількості людей, які хочуть проведення позачергових виборів, сказав Денисенко

Чи потрібно в Україні проводити повністю або частково дострокові парламентські вибори наступного року ? На це питання відповіли ствердно 45% українців. Про це повідомляється в ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24", що є партнером Українського інституту майбутнього, який проводив дане соцопитування.

Зазначається, що категорично відкинули такий розвиток подій третина українців. У решти респондентів або немає конкретної позиції з цього питання, або вони не готові зараз до відповіді.

Про те, яка динаміка соціологічних показників з питання перевиборів в Україні, розповів виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

"Протягом останнього пів року ці цифри приблизно стабільні. Якщо ми говоримо про Верховну Раду, то це приблизно 45-50%, якщо ж говоримо про відставку президента, то це 40-45%, якщо ми говоримо про відставку уряду, то це 40-50% людей, які вважають, що потрібна відставка, чи то уряду, чи то парламенту, чи то президента України. Але поки що говорити про те, що є критична маса людей, які говорять, що це питання назріло, тобто 55-65% відсотків (респондентів — ред.), поки цього ми не помічали. Зараз, навіть ще половини людей немає, які б говорили про те, що ми вимагаємо, ми хочемо (перевиборів - ред.)", — сказав він.

Читайте також: Маленька група людей в оточенні Зеленського керує країною – Буймістер

Соціолог також прокоментував ймовірність виходу з парламенту представників політсили "Опозиційна платформа - За життя".

"Ось тільки сьогодні Юрій Бойко (нардеп ОПЗЖ - ред.) у досить дивній, як на мене, формі запропонував тему перевиборів взагалі ,та тему перезапуску Верховної Ради. Навіть якщо ОПЗЖ виходить, залишаються 379 депутатів. Тому поки перевибори нам не загрожують в найближчі місяці", - підкреслив він.

Зазначимо, що 17 грудня нардеп від ОПЗЖ Юрій Бойка з трибуни Верховної Ради заявив, що депутати його фракції готові скласти мандати, щоб позбавити парламент конституційної більшості.

"Наша фракція готова здати мандати та вийти з парламенту для того, щоб у нас не було 300 депутатів, і народ України вибрав новий парламент. Ми за те, щоб парламент був переобраний... Цей парламент вичерпав себе і не має майбутнього", - сказав Бойко.

Своєю чергою, глава парламенту Руслан Стефанчук на пресконференції повідомив, що якщо нардепи ОПЗЖ складуть мандати, то 150 голосів з Ради все одно не зникне. Він також зазначив, що особисто заяву Бойка не чув, оскільки в цей час був на зустрічі.

"Але такий спосіб є. Безперечно, якщо вони зважаться здати мандати та ще й анулювати всі списки, які знизу, ми втратимо таку фракцію, як "ОПЗЖ", в парламенті. І тоді будемо відповідно реагувати в рамках чинного законодавства", - сказав спікер.

Раніше про неефективність нинішнього складу парламенту і необхідність змін повідомив ексміністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко. Він зазначив, що зараз робота парламенту підтримується тільки завдяки невеликим олігархічним групам, які дають монобільшості необхідні голоси на ключових голосуваннях.

"Сама фракція "Слуга народу" формувалася на незрозумілих критеріях: друзі, брати, куми, свати й на основі якоїсь яскравої картинки, що ми йдемо до якогось світлого майбутнього. А зараз виявилося, що це просто картинка і ця команда не може забезпечити ці обіцянки. Некомпетентність і нездатність людей виконати обіцянки призводить до недовіри (суспільства, - ред.).

Тому я думаю, що ми йдемо до сценарію дострокових парламентських виборів. І я думаю, що це один із найкращих сценаріїв, коли ми матимемо більш професійний парламент", - сказав він.