17:35, Сьогодні

Зміна керівництва фракції "Голос": Железняк поділився подробицями "Ми будемо подавати судові позови, ініціювати кримінальні справи"

Сьогоднішня зміна керівництва фракції "Голос" у Верховній Раді відбулася через позов, який з'явився в ОАСК. Про це в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" заявив народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Сьогодні відбулося рейдерське - у стилі, напевно, 90-х - захоплення керівництва в опозиційній фракції "Голос" в українському парламенті. Це відбулося через позов, який з'явився дві години тому у відомому ОАСК, який подали деякі народні депутати, які прямо фінансуються і співпрацюють з Офісом президента, а також безпосередньо керуються Андрієм Єрмаком, який є головою Офісу президента... Це пані Клименко, Стефанішина, Піпа, Васильченко - ті люди, які отримували гроші від Офісу президента на свої округи й давно вже не приховують свою співпрацю з Офісом президента", - розповів він.

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Железняк пояснив, чи є лідером фракції "Голос" з юридичної точки зору:

"З юридичної точки зору - так, тому що в пана Корнієнка (перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко - прим. ред.) не було жодної можливості та права це оголошувати... У цьому випадку я можу стверджувати, що було кримінальне порушення. Я розумію, що це Андрій Єрмак хоче помститися за те, що ми прямо звинувачували його в зраді щодо "вагнерівців" - говорили про те, що він є в цьому випадку тією людиною, яка "злила" цю інформацію, що він має залишити свою посаду. А ще має бути, напевно, й відповідальність за такі дії - та й не тільки за зірвану операцію щодо "вагнерівців".

Депутат сказав, що робитиме надалі:

"Ми будемо подавати судові позови, ініціювати кримінальні справи. Я сподіваюсь, що Руслан Стефанчук (голова Верховної Ради - прим. ред.) не побоїться зустрітися й ми з ним переговоримо. Мені цікава позиція керівництва українського парламенту, в цьому випадку - голови парламенту. Як так сталося, що він про це не був у курсі? Які наші подальші дії? Хто буде притягнутий до відповідальності за це? Як зробити в цілому так, щоб Андрій Єрмак перестав лізти не тільки в справи влади, до яких він не має жодного відношення, а й до справ опозиції?"

Також він сказав, чи йдеться про позов щодо самого Корнієнка:

"Так, я думаю, що такий позов буде. Я впевнений, що пан Корнієнко порушив свої посадові обов'язки, й точно думаю, що в цьому випадку має бути відповідальність. На жаль, пан Корнієнко знав про цю ситуацію. Я можу стверджувати, що буквально за декілька десятків хвилин йому особисто зателефонував пан Єрмак, який давав цю вказівку".

Нагадаємо, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко 17 грудня на позачерговому засіданні парламенту оголосив про зміну керівництва фракції "Голос".

"Повідомляю про обрання Устінової Олександри на посаду голови депутатської фракції політичної партії "Голос" у Верховній Раді IX скликання. Заступником голови депутатської фракції партії "Голос" обрано Клименко Юлію", – сказав він і закрив засідання.