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Зеленський хоче порушити Конституцію – нардепка пояснила подробиці Іванна Клімпуш-Цинцадзе висловилася про заяву президента щодо референдуму

Президент Володимир Зеленський не відкидає ідеї проведення референдуму про статус Донбасу та Криму. При цьому у "Слузі народу" кажуть, що передумов для винесення на референдум питання про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської області зараз немає.

Ці заяви прокоментувала у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" нардепка від фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе..

"Будь-яке обговорення на референдумі питань зміни території, зміни кордонів, взагалі, де мова про нашу територіальну цілісність є неприйнятною. Це не відповідає Конституції, це повністю порушує нашу унітарність. Як на мене, абсолютно неможливо дозволити, щоб президент виносив на референдум будь-яке питання, що стосується окупованих частин Донецької та Луганської областей чи окупованого Криму", — сказала вона.

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Депутатка пояснила, що президент не може сам ініціювати референдум, але шукає спосіб це зробити.

"Якщо президент весь час каже, що він хоче ініціювати такий референдум — то своїми словами, то словами секретаря РНБО, — це означає, що вони його ініціюватимуть через партію "Слуга народу" або якимись іншими способами. Демонструватимуть, що це нібито запит від суспільства, але знову-таки це суперечить і Конституції, і Закону про референдум. Вихід дуже простий – не здавати інтересів України, не йти на поступки Кремлю. А все те, що президент говорить про ймовірні референдуми, означає, що він перевіряє готовність суспільства до додаткових компромісів із Кремлем. Нехай не перекладає свою відповідальність за збереження територіальної цілісності країни на людей, у яких немає достатньо знань і розуміння, щоб робити будь-який вибір у питаннях безпеки, а також не порушує Конституцію, у той час, як він має бути її гарантом", — сказала вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 10 грудня в ефірі телеканалу "1+1" не виключив проведення в Україні референдуму щодо Донбасу.

"Я не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому. І тут питання не в статусі… Це може бути щодо Донбасу, це може бути щодо Криму. Це може бути загалом щодо закінчення війни", - заявив Зеленський.

Український дипломат Валерій Чалий в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що українська влада не повинна погоджуватися на референдум, поки територія ОРДЛО залишається окупованою, і Росія відмовляється гарантувати припинення вогню.

"Але справедливості заради - там же є Путін, є армія. Ми обговорюємо зараз вже наступний крок, у нас загроза нікуди не поділася. У нас на січень є й енергетичні загрози, ми беремо електроенергію в агресора - у Росії через Білорусь. Ми зараз ще зарано обговорюємо референдуми. У нас Росія не виконала нічого з припинення вогню. У нас полонених 400 людей у них, у нас в Криму дивіться, що робиться, у нас Азов на 70% вчора перекрили росіяни. Які референдуми? Захистити країну спочатку", - зазначив він.