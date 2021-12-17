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"Величезна небезпека для кожного": Шкіряк розкритикував дії Офісу президента "Повертаються негідники на посади"

Сьогодні з усіх підрозділів Міністерства внутрішніх справ йдуть сигнали про катастрофічний відтік кадрів. Про це заявив у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Зарплата не підвищується, повертаються негідники на посади. Причому беруть налоговиків, експрацівників СБУ, прокурорів тощо", - сказав він.

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"Я сьогодні маю право стверджувати, що Офіс президента, ймовірно, свідомо руйнує правоохоронну систему, головним досягненням якої за каденції міністра Авакова була повна деполітизація правоохоронних органів. Сьогодні вони хочуть повернути тих, хто за маленьку зарплату буде готовий брати хабарі та займатися корупцією. І це величезна небезпека для кожного з нас", - розповів Шкіряк.

Нагадаємо, ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк сказав, що влада намагається замовчувати пов'язані з нею скандали.

"Сьогодні, як з'ясувалося, при владі чисті необільшовики. На жаль, сьогодні працює система, яка покликана повністю знищити все те, що будувалося попередні вісім років. Елемент "кришування", елемент, як раніше говорили, "вовняної руки", коли своїм все, а ворогам закон, сьогодні виливається в сумну дійсність. Вони використовують так звану "технологію мовчання". Так буде, до речі, і з колишнім заступником міністра (Олександром Гогілашвілі - ред.), хтось їм так порадив — давайте замовчуватимемо, і воно саме вщухне. Але сьогодні українське суспільство цього не спустить. І, безумовно, питання і про Трухіна, і про інші дуже кричущі речі, які відбуваються в Україні, не затихнуть", — сказав він.

Раніше Зорян Шкіряк заявив, що кадрова політика президента України Володимира Зеленського штовхає державу на знищення.

"Сьогодні всі державні посади призначає виключно особисто президент або його Офіс. Це системна проблема, яка веде нашу державу до тотального знищення", - заявив він.