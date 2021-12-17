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Після Зеленського отримаємо руїни держави – депутат Володимир В'ятрович заявив про невміння президента керувати країною

Команда президента Володимира Зеленського залишить по собі зруйновану державу — про це в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" заявив народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович.

"Я впевнений, що ця влада піде. На жаль, за результатами цієї влади ми отримаємо не лише розграбовану корупцією країну, ми отримаємо країну зі зруйнованими інституціями. Те, що зараз роблять Зеленський та його команда, по суті, руйнує будь-яку інституцію, законодавчу основу. У нас зникає поділ влади на гілки, у нас зникає відповідальність міністрів, міністерств, у нас все замкнуто на президента Зеленського, який сам не вміє керувати країною. Тому, коли б він не пішов, нам потрібно націлювати на те, що доведеться відроджувати державу, тому що ми отримаємо у спадок руїни", — сказав він.

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Раніше ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що до влади прийшли "необільшовики".

На жаль, сьогодні працює система, яка покликана повністю знищити все те, що будувалося попередні вісім років. Вони використовують так звану "технологію мовчання", - сказав він.