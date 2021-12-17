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Відбувається свідоме руйнування держави - ексміністр інфраструктури "Це не просто якесь погане виконання вказівок"

В Україні у владі відбувається повна катастрофа. Про це в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" сказав ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Що ми маємо станом на сьогодні? Насправді це повна катастрофа, але це не просто якесь погане виконання вказівок не зовсім компетентного президента. Це свідоме руйнування і свідома корупція", - сказав він.

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"Зараз виявляється, що люди Арахамії-Єрмака на митниці, в податковій, багатьох інших органах. Свого часу одну політичну партію звинуватили в ДПЗКУ (Державна продовольчо-зернова корпорація України - прим. ред.). Так от, люди Арахамії вже в ДПЗКУ... Там де весь час проблеми із запасами зерна, воно зникає", - розповів він.

Нагадаємо, ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк сказав, що влада намагається замовчувати пов'язані з нею скандали.

"Сьогодні, як з'ясувалося, при владі чисті необільшовики. На жаль, сьогодні працює система, яка покликана повністю знищити все те, що будувалося попередні вісім років. Елемент "кришування", елемент, як раніше говорили, "вовняної руки", коли своїм все, а ворогам закон, сьогодні виливається в сумну дійсність. Вони використовують так звану "технологію мовчання". Так буде, до речі, і з колишнім заступником міністра (Олександром Гогілашвілі - ред.), хтось їм так порадив — давайте замовчуватимемо, і воно саме вщухне. Але сьогодні українське суспільство цього не спустить. І, безумовно, питання і про Трухіна, і про інші дуже кричущі речі, які відбуваються в Україні, не затихнуть", — сказав він.

Раніше Зорян Шкіряк заявив, що кадрова політика президента України Володимира Зеленського штовхає державу на знищення.

"Сьогодні всі державні посади призначає виключно особисто президент або його Офіс. Це системна проблема, яка веде нашу державу до тотального знищення", - заявив він.