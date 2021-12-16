23:58, Вчора

До влади прийшли "необільшовики" — Шкіряк розкритикував дії Зеленського Зорян Шкіряк заявив, що влада використовує тактику замовчування та залякування

Влада намагається замовчувати пов'язані з нею скандали, заявив у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк

"Сьогодні, як з'ясувалося, при владі чисті необільшовики. На жаль, сьогодні працює система, яка покликана повністю знищити все те, що будувалося попередні вісім років. Елемент "кришування", елемент, як раніше говорили, "вовняної руки", коли своїм все, а ворогам закон, сьогодні виливається в сумну дійсність. Вони використовують так звану "технологію мовчання". Так буде, до речі, і з колишнім заступником міністра (Олександром Гогілашвілі - ред.), хтось їм так порадив — давайте замовчуватимемо, і воно саме вщухне. Але сьогодні українське суспільство цього не спустить. І, безумовно, питання і про Трухіна, і про інші дуже кричущі речі, які відбуваються в Україні, не затихнуть", — сказав він.

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Шкіряк пояснив у чому проблема системи державного управління.

"Я хочу нагадати дуже важливу річ, що трагедія та криза нинішньої системи управління державою у тому, що всіма без винятку і правоохоронними органами — СБУ, ДБР, Міністерство внутрішніх справ, прокуратура, — керує виключно одна людина, називається він Офіс президента. Я уособлюю так. Це Зеленський і ті, хто навколо нього. Це стосується будь-якого міністерства, будь-якого державного підприємства. І завдання, яке сьогодні ставить президент підконтрольним правоохоронним органам, — це залякування. Це коли за третій палець, хоча я вважаю це неприпустимим жестом у парламенті, відкривають за кілька годин справу за статтею "хуліганство", а щодо Трухіна ми четвертий місяць не можемо почути, був він за кермом чи не був. Я вже мовчу про справу Антона Полякова, в якій немає жодної відповіді на запитання", — сказав він.

Раніше Зорян Шкіряк заявив, що кадрова політика президента України Володимира Зеленського штовхає державу на знищення.

"Сьогодні всі державні посади призначає виключно особисто президент або його Офіс. Це системна проблема, яка веде нашу державу до тотального знищення", - заявив він.