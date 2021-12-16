22:53, Вчора

Суд Росії визнав наявність військ РФ в Україні: деталі від Гончаренка Олексій Гончаренко розповів про цікаве судове рішення у Ростові-на-Дону

Суд у Росії визнав, що армія РФ перебуває на території України, заявив у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Це класична теза, що США та Росія воюють на нашій території. А є інша теза — що США та Росія підтримують дві сторони конфлікту в Україні. Тобто Росія сама не сторона, вона просто когось підтримує. Не треба бути, як то кажуть, святішим за Папу Римського. Навіть суд у Російській Федерації визнав, що Росія є окупантом. У нас, може, ще не всі про це знають", — сказав він.

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Гончаренко пояснив, про що йдеться.

"У реєстрі судових рішень суду в Ростові-на-Дону кілька днів тому з'явилося рішення, судили людину, звинувачену в корупції. Нібито вона крала гроші на харчування військовослужбовців, увага, де! На території так званих "ЛНР" та "ДНР". Тобто суд ім'ям Російської Федерації сказав, що на території Донецької та Луганської областей України перебувають російські військові частини. Не просто окремі люди — військові частини, централізовано організоване харчування з Ростова-на-Дону, що означає, що Росія веде проти нас війну та окупували нашу території. Це говорить суд у Росії", — сказав він.

Раніше політолог Ігор Рейтерович розповів, чому Путін не поспішає відводити війська від кордону з Україною. За його словами, він не хоче виглядати погано в очах росіян.

"Путін не може собі дозволити через один день після переговорів з Байденом віддати наказ відводити війська. Він тоді погано виглядатиме в очах свого електорату. Йому потрібно витримати паузу, стягнути ще більше військ, а потім перед Новим роком заявити, що війська починають відходити" — пояснив він.