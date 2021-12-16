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Здача інтересів: Тимошенко розкритикувала закон про подвійне громадянство Політик розповіла, що не так із законом про множинне громадянство

Законопроєкт президента України Володимира Зеленського про множинне громадянство - розкол і розтягування території України з подальшими парадами референдумів по кордонам і з подальшими претензіями на те, що України взагалі не може існувати. Про це заявила в етері програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" нардеп, голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"У той час, коли абсолютно по усім прикордонним областям України видають масово паспорти і наполягають на тому, що ці прикордонніобласті мають мешканців, які ідентичні культурно, мовноо з судсідніми державами і віддають ці паспорти массово для того, щоби потім мати право заявити: ця територія має паспорти сусідньої держави, тм говорять мовою сусідньої держави, там потрібно проводити референдум і відділятися від України. Розумієте, що закладається"?

За словами політика, наразі в Україні існує положення Конституції яке говорить певним чином проте, що громадянство в українців єдине.

"Якщо зараз в країні, яка напів розтягнута на шматки, розколота, яка не може знайти спільну мову ні в культурній, ні в релігійні, ні в мовній системі інтересів, дати ще той закон, який вони внесли про множинне громадянство - це означає, що будь хто, просто по приколу може узяти український паспорт і отримувати тут усі соціальні пільги, може купити землю і претендувати на усі блага України у той час, коли українці, насправді, бідують".

Тимошенко вважає, що через цей закон українці взагалі можуть втратити власну державу:

По суті справи, множинне громадянство в умовах України - розкол і розтягування території України з подальшими парадами референдумів по кордонам і з подальшими претензіями на те, що України взагалі не може існувати. І в той же час - це купівля української землі. Сьогодні ми наполягаємо на тому, щоби тільки громадянам України. Але якщо вводить множинне громадянство - достатньо приїхати, купити паспорт і спокійно собі брати усе, на що можеш подивитися. Це вже останній етап здачі наших інтересів".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 1 грудня анонсував внесення до Верховної Ради законопроєкту про множинне громадянство.

"Важлива складова нашої міжнародної політики - підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді та ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я подаю відповідний законопроєкт на розгляд парламенту", - сказав Зеленський.

За його словами, вперше "українці з усього світу відчуватимуть себе не діаспорою, не просто людьми "українського походження", а українського громадянства".

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Володимир Зеленський порушує Конституцію України, через законопроєкт про множинне громадянство.

"Я проти ініціативи Зеленського про так зване "множинне" громадянство. Цей законопроєкт суперечить ст. 4 Конституції України, де чітко написано, що в Україні єдине громадянство.

І коли президент України, гарант Конституції вносить закони, порушуючи Конституцію... Депутати, судді, прокурори - всі, хто отримує гроші з бюджету, хто живе коштом українців, - повинні мати лише одне - українське - громадянство", - сказав він.