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Зеленський отримав "кнопку", про яку мріяв — Рудик про канал "Рада" Кіра Рудик прокоментувала переформатування парламентського каналу

Гучні зміни у роботі телеканалу "Рада" прокоментувала у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" нардепка від фракції "Голос" Кіра Рудик.

"Я нагадаю, що відбувалося. Канал "Рада" пережив велике оновлення і цього тижня почав різко транслювати замість всього, що відбувається у Верховній Раді, позицію монобільшості та президента. Уявіть собі, опозиція виходить на брифінг, каже якусь свою позицію, цей брифінг комусь не сподобався і його різко перемикнули на інший. Це якраз та кнопка, яку мріє мати влада, щоб усіх, хто не подобається, відключити, а тих, хто подобається — включити натомість", — сказала вона.

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Рудик заявила, що влада намагається заткнути рота журналістам.

"Це насправді продовження інформаційної політики, яку ми бачимо останні пів року. Це і переслідування журналістів — ми всі пам'ятаємо, що відбувалося після відомої пресконференції Зеленського, а правоохоронні органи дуже швидко працюють, коли треба переслідувати журналістів або відкривати справу "ДБР проти Бутусова", який поставив президенту неприємні запитання. Вони дуже швидко працюють, коли потрібно атакувати журналістів, наприклад, Яніну Соколову. Телеграм-канали добре працюють, коли треба таврувати когось, що він працює на країну-агресора. Принципово, щоб у нас у країні зберігалася свобода слова і щоб влада не могла закривати рота журналістам", — сказала вона.

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Нагадаємо, влада вирішила перезапустити три державні канали — "Суспільне", "Рада" та "Дім". З 15 грудня телеканал "Рада" розпочав роботу в оновленому форматі.

Комітет ВР щодо бюджету погодив виділення додаткових 320 млн грн із державного бюджету на 2022 рік на парламентський телеканал "Рада" та газету "Голос України".