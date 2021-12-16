21:08, Сьогодні

Влада діє так само, як Путін і Лукашенко — нардеп про телеканали Олег Синютка розповів, навіщо перезапускають три державні телеканали

Влада вирішила перезапустити три державні канали — "Суспільне", "Рада" і "Дім". Навіщо це робиться, розповів у програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Олег Синютка.

"У сьогоднішній ситуації зрозуміло, чого хоче влада. Влада бачить, як це робить Лукашенко, як це робить Путін, і чому б не зробити це в Україні. Тільки Путін робив це за рахунок "Газпрому", а влада хоче це зробити за рахунок бюджету Ви говорили про 375 млн на телеканал "Рада", так на телеканал "Дім" на наступний рік в бюджеті закладено астрономічну суму — 1 млрд грн платників податків. Не на лікарів, не на вчителів, не на пенсіонерів. Про "Супільне" ще окрема історія. Сьогодні з'явився законопроєкт, яким вони хочуть його переформатувати", — сказав він.

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За словами депутата, дії влади порушують домовленості з Радою Європи.

"Для чого це влада робить? Ми сьогодні говорили про багато помилок, які допускає влада. Про брехню, яку вона зробила на виборах і продовжує вже два роки. Все це треба якось пояснити людям. І тепер кошти платників податків йдуть на те, щоб через ЗМІ, через два державні телеканали пояснювати, чому влада бреше і чому не робить. Єдине, чого влада не хоче говорити, що таким одержавленням вона порушує зобов'язання України, які ми взяли перед Радою Європи, про роздержавлення інформаційних каналів, про демонополізацію інформаційного мовлення. А сьогодні влада робить все абсолютно навпаки", — сказав він.

Раніше директор ГО "Детектор Медіа" Галина Петренко заявила, що запуск державного телеканалу "Дім" на неокуповану частину України й так викличе величезний опір суспільства, а запрошення ведучим одіозного шоумена Андрія Пальчевського ще більше дратує українців.

Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" (телеканали "Дім" та "UATV") планує виділити понад 12 мільйонів гривень на створення соціального шоу "Про життя з Андрієм Пальчевським".