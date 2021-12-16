20:34, Сьогодні

Скандальне інтерв'ю Богдана: експерт пояснив, чому промовчав Офіс президента Політтехнолог прокоментував інтерв'ю Андрія Богдана Дмитру Гордону

В ефірі ток-шоу "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив, чому Офіс президента Володимира Зеленського досі не відреагував на скандальне інтерв'ю Андрія Богдана.

"На мою думку, ось якщо Богдан сказав за інформацію, що у 2020-2021 роках працювали офшори, до яких мав відношення Володимир Зеленський, ось вони, вони працюють - все, миттєво треба відповідати, купірувати цей скандал, негатив", - говорить він.

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За словами експерта, Богдан не надав жодних фактів, щоб підтвердити свої підозри щодо команди президента.

"Ну, Богдан професійний адвокат, юрист, він повинен зважувати кожне своє слово. Тому, я вважаю, що якби він пред'явив хоча б кілька фактів, тоді й треба було моментально реагувати. І до речі, якщо в тебе є така інформація, що й конверти там отримують – йди і подавай заяву”, - зазначив політтехнолог.

Нагадаємо, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан повідомив у своєму останньому інтерв'ю Дмитру Гордону про "репресії", які готуються проти низки українських журналістів.

"Що заявив Андрій Богдан? Він заявив, що президент віддав особисту вказівку виконувачу обов'язків голови ДБР мене посадити. Мене, журналіста. А також посадити Савіка Шустера, Юрія Бутусова, Дмитра Разумкова тощо. Крім того, як сказав Андрій Богдан, Полтавський суд дозволив проводити щодо мене НСРД - негласні слідчі-розшукові дії. У XXI столітті в Україні, в демократичній країні, якою керує демократично обраний президент... Зеленський віддав особисту вказівку не просто посадити Гордона, але ще й НСРД проводити. Це означає, що за мною стежать, слухають мої телефони, проводять відеоспостереження. Журналіста! За що? За те, що я правду кажу?" - сказав Гордон.

Тижнем раніше журналіст Дмитро Гордон розповів, що Офіс президента почав проти нього потужну кампанію з дискредитації. За його словами, ОП не сподобалося, що він відкрито критикує владу.

"Я не розумію, чому треба брехати, замовчувати, йти на зближення з Росією. Чому корупція у нас дуже жорстка. І ставлю запитання, які зависають у повітрі. Але президент дуже образився, я це точно знаю. Дав команду, щоб Гордона всіляко перевіряла податкова, спецслужби шукали компромат", - каже він.