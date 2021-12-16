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Росія зруйнує Україну без вторгнення - прогноз Піонтковського Росії не потрібно знову порушувати кордони України, щоб дестабілізувати ситуацію в країні, вважає політолог

Чи можуть США після зустрічі президента Джозефа Байдена з лідером Росії Володимиром Путіним перейти до більш рішучих кроків щодо Кремля, розповів у ток-шоу "Сегодня" на телеканалі "Україна 24" російський політолог Андрій Піонтковський.

"Це залежить від того, чи вдасться американським сенатором домогтися відставки Саллівана (американський посол у РФ Джон Салліван – ред.). Дивіться, що він говорив на своєму брифінгу - давайте будемо водити ось ці пекельні санкції тільки після того, як Путін здійснить масштабне вторгнення вглиб України, а поки давайте навіть заморозимо поточні військові поставки (Україні – ред.). І наступного дня адміністрація (Байдена - ред.) їх заморозила. А у Москви є достатньо інструментів по руйнуванню української державності без повномасштабного вторгнення", - сказав Піонтковський.

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Політолог зазначив, що зараз потрібно чекати відповіді з США, враховуючи, що після переговорів Байдена і Путіна минув тиждень.

"Це якщо завтра будуть якісь провокації на Донбасі, а вони напевно будуть, після того, як Путін звинуватив Україну в геноциді російських людей, то той же Салліван скаже - ну, так, це неприємно, але це ж не повномасштабне вторгнення в Україну, тому не треба вводити санкції. Все вирішують найближчі дні у Вашингтоні. Я переконаний, що проукраїнська лінія там переможе, і в тому числі тому, що Україна не об'єкт маніпуляцій інших держав, а суб'єктів світової політики, яка активно впливає на цю боротьбу і у Вашингтоні, і в Брюсселі", — сказав Андрій Піонтковський.

Варто відзначити, що в Європарламенті анонсували введення нових санкцій щодо Кремля. Зокрема, мова може йти про виключення Росії з міжнародної банківської системи, а також про відмову від введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомило "ЄП", цитуючи лідера фракції Європейської народної партії (ЄНП) в Європарламенті Манфреда Вебера.

"Фактом є те, що на кордонах України розміщено понад 100 тисяч озброєних солдатів... Тому ми повинні підготуватися до виникнення найскладніших питань, і це означає, що в Європі... може знову початися війна", - підкреслив політик.

Нагадаємо, раніше дипломат Костянтин Єлісєєв повідомив, що з Путіним можна домовлятися, якщо з Україною в цих переговорах братимуть участь західні партнери.

"Станом на сьогодні, якщо запитати, чи потрібен контакт з Путіним, - потрібен, але за двох умов. Перша умова - якщо разом з нами є наші партнери, це як мінімум Німеччина і Франція. І друга умова - якщо ми будемо говорити з Путіним з позиції сили. Що мається на увазі? Мається на увазі політико-дипломатичний тиск, маються на увазі санкції, мається на увазі успіх реформ в Україні. Лише тоді будь-який контакт з Путіним матиме користь", - сказав дипломат.

Раніше ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що в США "перейнялися" безпекою путінської Росії, забувши про безпеку тих країн, куди росіяни здійснили вторгнення. Експерт також перерахував послаблення, які Вашингтон організував щодо Москви.

"Гарантією безпеки України могло бути членство в НАТО - Байден відмовив у цьому. Надання ПДЧ (план дій для членства - ред.) для вступу до НАТО - Байден відмовив. Надання військової допомоги - щойно надійшло повідомлення, що Байден зупинив постачання 200 млн доларів військової допомоги Україні. Це не зовсім гарантія, але хоча б канал зв'язку. Посол США в Україні - він досі не призначений. Спеціальний посланник президента США в Україні - він не призначений. Введення санкцій проти "Північного потоку-2" - вони зняті, вони не введені в новому оборонному бюджеті. Санкції проти 35 російських чиновників, які звинувачуються і в корупції, і в агресивній поведінці - вони зняті. Санкції проти зовнішнього боргу Росії - вони зняті. Все це зроблено адміністрацією Байдена. Адміністрація Байдена робить неймовірно багато для того, щоб забезпечити безпеку Путіна. Що вона робить для безпеки України?" — підсумував Ілларіонов.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України.