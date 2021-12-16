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Британія відповість на вторгнення Росії в Україну – деталі від посла "Велика Британія одна з тих країн, яка надає нам зброю"

Велика Британія допоможе Україні у разі повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації. Про це заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" посол України в Британії Вадим Пристайко.

"Я думаю, що сигнал Путін отримав, він розуміє, що головуюча країна в G, один із найбільших партнерів НАТО, якщо попереджає про катастрофічні наслідки для російської економіки - достатньо потужний сигнал для того, щоб Володимир Путін зрозумів", - каже він.

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Посол зазначив, що Велика Британія свою санкційну політику приміряє із заходами, які запроваджує ЄС, але може створити для Росії більше проблем.

"Водночас, традиційно тісні відносини з США дозволяють Великій Британії постійно працювати з Вашингтоном. І потрібно визнати, що країна змогла розв'язати собі руки у цих питаннях. Наприклад, на відміну від Німеччини, Велика Британія таким чином диверсифікувала свої постачання енергоносіїв, що вона взагалі не залежить від постачання з Росії. Це дозволяє вести відкриту політику", - зазначив дипломат.

Також Пристайко розповів про фінансову допомогу з Великої Британії для України, яку планують витратити на військові проєкти.

"Велика Британія одна з тих країн, яка надає нам зброю. Кілька днів тому під час візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби було оголошено, що той кредит на 2 мільярди фунтів стерлінгів, який Британія надавала Україні раніше, буде збільшений ще на 1 мільярд. Раніше був план про те, що половина цього кредиту піде на військові проєкти. Це конкретні кораблі, озброєння і таке інше", - зауважив посол.

Раніше журналіст Євген Кисельов в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент РФ Володимир Путін не боїться жорстких санкцій країн Заходу та США.

"Він же (Володимир Путін, - ред.) не з власної кишені діставатиме ці мільйони та мільярди втрачених доларів. Ті економічні збитки, які зазнає Росія внаслідок найжорсткіших економічних санкцій, будуть у результаті перекладені на плечі платників податків. А Путін зі своїми товаришами по бурхливій пітерській молодості продовжуватиме жити у шоколаді. Їм наплювати на те, що ще більше скоротиться рівень реальних доходів російських громадян, який не зростає з 2014 року", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у США розповіли, якими можуть бути нові санкції проти Росії. Вони можуть торкнутися оточення президента Володимира Путіна та енергетичних компаній, а також припускати відключення Росії від системи міжнародних платежів SWIFT.

Наразі офіційні особи розглядають широкий спектр санкцій щодо Росії, які мають утримати президента РФ Володимира Путіна від вторгнення в Україну.