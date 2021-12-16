18:18, Сьогодні

Для контакту з Путіним має бути дві умови - дипломат Путін розуміє тільки силу - дипломат пояснив, з якої позиції варто вести переговори з лідером РФ

З лідером Росії Володимиром Путіним можна домовлятися, якщо з Україною на цих переговорах братимуть участь західні партнери. Про це повідомив у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" дипломат Костянтин Єлісєєв.

"Станом на сьогодні, якщо запитати, чи потрібен контакт з Путіним, - потрібен, але за двох умов. Перша умова - якщо разом з нами є наші партнери, це як мінімум Німеччина і Франція. І друга умова - якщо ми будемо говорити з Путіним з позиції сили. Що мається на увазі? Мається на увазі політико-дипломатичний тиск, маються на увазі санкції, мається на увазі успіх реформ в Україні. Лише тоді будь-який контакт з Путіним матиме користь", - сказав дипломат.

Читайте також: Переговори Путіна і Байдена: дипломат пояснив, чого чекати Україні

Єлісєєв навів як приклад ситуацію з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Тоді деякі західні ЗМІ написали, що спроба Борреля протягнути руку Росії закінчилася провалом.

"Ті, хто виступає за те, щоб були прямі переговори з Путіним... Я хочу нагадати нещодавню історію, на жаль, дуже сумну, коли віцепрезидент Європейської комісії, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель поїхав до Москви, і ви бачили, як його там поставили на місце. Вони вирішили взагалі з ним не говорити. І це викликало навіть скандал всередині Євросоюзу. Але згадайте - за ним (ЄС - ред.) стоять 27 країн. І навіть він потрапив у таку халепу. Теж вирішив, так би мовити, показати, що він хоче і може з Путіним безпосередньо домовитися про щось. Тому я вважаю, що нам треба це робити, але при міцній підтримці наших партнерів", — сказав Єлісєєв.

Нагадаємо, Жозеп Боррель у лютому поточного року поїхав до Москви з метою відновити відносини Євросоюзу та РФ. Німецьке видання "Deutsche Welle" після цього візиту опублікувало статтю, в якій повідомило, що "місія Борреля провалилася".

Своєю чергою видання Politico написало, що, за словами Жозепа Борреля, він передав у Москві невдоволення ЄС з приводу арешту Навального.

"Я передав міністру Лаврову нашу глибоку заклопотаність, і повторив наш заклик до його звільнення та початку неупередженого розслідування його отруєння", — сказав він.

На це глава МЗС РФ Сергій Лавров дорікнув Заходу, висловивши сумніви щодо того, що в лабораторіях Євросоюзу змогли встановити отруту, якою був отруєний опозиційний російський політик Олексій Навальний. Видання Politico зазначило, що висновки щодо виявленої отрути підтвердили лабораторії у Франції та Швеції, а також організація із заборони хімічної зброї.

Зазначимо, що російський політтехнолог Ігор Князєв раніше в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, як сприймають у Кремлі переговори президента РФ Володимира Путіна і президента США Джозефа Байдена.

"Мені здається, судячи з того, в якому вигляді прийнято новий американський бюджет, з боку Москви з Байденом все дуже добре зрослося. Санкції проти "Північного потоку-2" пропали, персональні санкції проти 35 осіб пропали, і ще багато чого з бюджету пропало. Тому мені здається, що все там для Кремля зрослося прекрасно", - сказав експерт.