18:06, Сьогодні

Скандал з каналами "Дом" та "Рада" - відкат від європейських реформ - журналістка "Україна кілька років тому взяла на себе зобов'язання взагалі позбутися державних мовників"

Запуск державного телеканалу "Дом" на неокуповану частину України й так викликає величезний супротив суспільства, а запрошення ведучим одіозного шоумена Андрія Пальчевського ще більше роздратовує українців. Таку думку озвучила в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" директорка ГО "Детектор Медіа" Галина Петренко.

"Для мене велика загадка, чому його (Андрія Пальчевського, - ред.) запросили. Зрозуміло, що запуск телеканалу "Дом" на неокуповану територію України викликає величезний скандал. І навіщо дратувати професійну спільноту запрошенням такої особи для ведення такої програми - мені незрозуміло. Це навіть полегшує критику телеканалу "Дом", - сказала вона.

Журналістка вважає, що влада може й не звернути увагу на критику медіасуспільства щодо цих процесів.

"Ми можемо тільки прогнозувати, але ми бачимо на прикладі іншого телеканалу "Рада": коли тиск і критика дуже сильні, то влада хоча б у заявах намагається давати задній хід, говорити, що все буде не так, як ми одразу сказали, щось трохи підправимо. Дуже важливо говорити про Пальчевського на каналі "Дом", - зазначила вона.

На думку Петренко, процеси, які наразі відбуваються з державними телеканалами, вкрай негативно впливають на імідж України:

"Україна кілька років тому взяла на себе зобов'язання взагалі позбутися державних мовників. Зараз - це просто відкат в європейських реформах і ще один цвяшок у нашу труну, коли ми захочемо інтегруватися у європейський простір".

Як повідомляло раніше Детектор-медіа, Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" (телеканали "Дом" та "UATV") планує виділити понад 12 мільйонів гривень на створення соціального шоу "Про життя з Андрієм Пальчевським".

Зазначимо, що Андрій Пальчевський балотувався на останніх виборах в мери Києва, але не пройшов навіть до п'ятірки за підсумками голосування.

Нагадаємо, що раніше "Медіа Група Україна" виступила із заявою, що стосується свободи слова в Україні.

"Свобода слова – одне з головних надбань українського суспільства, гарантоване нам Конституцією. Але ми, українці, знаємо, що свої права треба відстоювати. Інститут свободи слова саме зараз потребує нашої солідарності та захисту, зокрема від зумисних спроб звинуватити журналістів у політичній заангажованості та навіть державній зраді", - йдеться у заяві.