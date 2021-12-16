17:24, Сьогодні

Монобільшість розвалюється: експерти назвали небезпеку для країни У разі відсутності парламентської більшості наступного року можуть відбутися дострокові вибори

Більшість у Верховній Раді втрачає депутатів, і це може призвести до неприємних для України наслідків. З такими прогнозами в ефірі програми ток-шоу "Сьогодні" на каналі "Україна 24" виступили військовий експерт Олександр Мусієнко та політолог Олег Постернак.

На думку Мусієнка, через вихід депутатів зі "Слуги народу" інші групи можуть диктувати вигідні їм умови при голосуванні за законопроєкти.

"Відбувається те, про що попереджали багато аналітиків – що поступово починає "сипатися" монобільшість, яка вже не настільки монолітна, як раніше. Вони й раніше не були настільки монолітними, тому що різні групи існували й продовжують існувати. Зараз ми бачимо, що депутати, якщо раніше вони робили це тихо, про це ставало відомо, коли скандали виходили за межу, то зараз про це заявляють відкрито, бачать, що рейтинги знижуються, починають шукати собі стартові майданчики до наступних виборів. Питання у тому, що це призводить до того, що фракція "Слуга народу" все більше змушена покладатися на дві групи - "Довіра" та "За майбутнє" - а ті виходять і диктують свої умови, вигідні тим, хто стоїть за цими групами, хто їм скаже: ось сюди правку, ось тут така умова, тут така. І страждають через це люди", - вважає експерт.

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На думку Олега Постернака, не виключено проведення дострокових виборів до парламенту наступного року.

"Для монобільшості, яка й раніше була конгломератом різних депутатських внутрішніх корпоративних груп, пов'язаних із позапарламентськими речами, постійно вибудовувався внутрішній механізм узгодження інтересів. Найбільший ризик у майбутньому – коли депутати-мажоритарники, "слуги народу", почнуть виходити з фракції. Нагадаю, згідно з Конституцією, як тільки цифра опускається менше 226 голосів, і якщо більшість не буде створена, через місяць у президента з'являється право розпустити Верховну Раду. Таким чином, у 2022 році примара дострокових парламентських виборів дамокловим мечем висітиме над Радою, якщо Банковій це буде вигідно", – сказав Постернак.

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Нагадаємо, раніше фракцію "Слуга народу" залишили депутати Роман Соха, Людмила Буймістер, Артем Дмитрук.

Ексглава парламенту Дмитро Разумков заявив, що монобільшість у Верховній Раді сьогодні може приймати рішення за допомогою депутатських груп "Довіра" та "За майбутнє", однак і ця схема дає збої. "Парламент здатний ухвалювати закони, іноді ми набираємо більше 300. Якщо це правильний закон, за нього голосують усі – і представники монобільшості, і представники інших політичних сил, які представлені у парламенті. Якщо це закон поганий, то за нього немає голосів і у монобільшості ", - пояснив він.