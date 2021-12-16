16:51, Сьогодні

Монобільшості вже немає – політолог про те, що чекає на Раду "Якщо їм будуть потрібні ці дострокові вибори - причину для цього знайдуть"

Монобільшості в українському парламенті більше не існує. Таку думку озвучив в етері програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Ігор Рейтерович.

"Вона (монобільшість - ред,) юридично існує, але де-факто її станом на сьогодні немає. Якщо ми візьмемо всі останні голосування, лише за одне голосування - міністра оборони, було 226 голосів від монобільшості. Всі інші ключові голосування закінчувалися тим, що було 220 голосів, 218, а всі інші голоси додавали депутати із інших фракцій", - каже він.

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Експерт нагадав, як після обрання на пост президента Володимир Зеленський одразу розпустив Верховну Раду, через відсутність у парламенті коаліції. Хоча рішення у тому парламенті теж приймалися за рахунок депутатів із різних фракцій.

"Зараз ми наближаємося до такої ситуації. Скоріш за все, вона буде формалізована вже у новому році, коли просто ще вийде два-три десятки народних депутатів. І тоді потрібно буде оголошувати або переформатування коаліції, або йти на дострокові вибори", - зазаначає політолог.

На думку Рейтеровича, дострокові вибори до Верховної Ради залежать лише від політичної волі влади.

"Якщо їм будуть потрібні ці дострокові вибори - причину для цього знайдуть. Якщо ні - будуть максимально тягнути, якось затягувати. Хоча, тут може бути складно, бо оце тоненьке джерело людей, які зараз виходять із монобільшості, в один прекрасний день може перетворитися на водоспад, коли звідти вийде реально кілька десятків депутатів. Їм цю дірку просто ніяк не вийде закрити, бо згідно з законом, коаліції формують тільки фракції. Жодна із опозиційних фракцій зараз до цієї коаліції не піде, скоріш за все. А якщо й піде, то запросить таке, що їм просто відмовлять", - сказав експерт.

Раніше телеведучий і політолог Дмитро Співак пояснював, навіщо Україні проводити дострокові парламентські вибори.

"Монобільшості немає. Сьогодні за всі найважливіші рішення для "Слуги народу" голосували 210-212 самих "слуг" за необхідних 226. Все інше - допомагають олігархічні фракції. У нас же деолігархізація в країні. Розкажу, як вона проходить. Все, що потрібно "слугам" - підключається фракція "За Майбах" ("За майбутнє" - ред.). І друга група - "Довіра"... Чисто бізнесові групи, які останнім часом допомагають з голосами. Як тільки Володимир Зеленський хоч слово говорить про боротьбу з олігархами, одразу згадуйте, хто допомагає "слугам народу" просувати ідеї та лобістські рішення у стінах парламенту", - зазначив політолог.