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Скандал у Раді: нардеп розповіла, що заважає пересуватися в кулуарах У кулуарах Верховної Ради частину поверху зайняла "стихійна" студія телеканалу "Рада"

У кулуарах Верховної Ради нардепи та журналісти були обурені тим, що половину другого поверху несподівано зайняли обладнанням телеканалу "Рада". Детальніше про ситуацію повідомила в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" парламентарій Інна Совсун.

Нардеп розповіла, що частина другого поверху виявилася недоступною для пересування людей, оскільки там розгорнув свою студію парламентський телеканал.

"Студія зайняла фактично половину кулуарів, створила купу незручностей для депутатів і журналістів, які тут працюють, тому що фактично переміщення територією другого поверху Верховної Ради було заблоковано. Вони просто прийшли (співробітники телеканалу - ред.) і поставили (обладнання - ред.). Це створило багато незручностей і для депутатів, і для журналістів, які працюють у парламенті, які скаржаться на те, що зараз вони фізично не мають можливості дивитися засідання Верховної Ради, тому що саме там, де зараз знаходиться студія телеканалу "Рада", знаходився телевізор, який транслював, що відбувається безпосередньо в залі засідань. А зараз журналісти не чують, що всередині відбувається, не можуть зрозуміти, за що голосується, і що їм коментувати та писати", — зазначила нардеп.

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Також вона повідомила, що з'явився шанс, що студію "згорнуть" і відкриють прохід.

"Зараз начебто було дано обіцянку про те, що будуть дотримуватися стандарту щодо рівного, пропорційного доступу до телеканалу, який фінансується за кошти всіх платників податків, незалежно від того, за яку політичну партію вони голосували, а також має бути надано майданчик для виступу всім представникам (політичних сил – ред.). Не буде можливості принаймні так було оголошено, якимось чином переривати виступи тих чи інших депутатів залежно від їхньої партійної приналежності. І так само дали обіцянку, що начебто ця студія, яка заблокувала кулуари, зрештою буде прибрана з другого поверху парламенту. Тепер ключове питання - будуть ці обіцянки реалізовані, чи ні, це дуже важливо", - сказала Совсун.

Зазначимо, що під час прямого ефіру, який транслювався з "кулуарної студії" телеканалу "Рада", п'ятий президент України Петро Порошенко перервав бесіду ведучих з нардепом Данилом Гетманцевим.

Він поцікавився, для чого телевізійним обладнанням був перекритий прохід другого поверху. Після деяких суперечок з Гетманцевим і ведучими, які запросили його приєднатися до ефіру, Порошенко розвернувся до телеглядачів і сказав, що зараз спостерігається нецільове витрачання коштів платників податків.

"Я б хотів, щоб всі глядачі телеканалу "Рада" знали – зараз незаконно витрачені кошти платників податків", – заявив нардеп.

Нагадаємо, що раніше "Медіа Група Україна" виступила із заявою, що стосується свободи слова в Україні.

"Свобода слова – одне з головних надбань українського суспільства, гарантоване нам Конституцією. Але ми, українці, знаємо, що свої права треба відстоювати. Інститут свободи слова саме зараз потребує нашої солідарності та захисту, зокрема від зумисних спроб звинуватити журналістів у політичній заангажованості та навіть державній зраді", - йдеться у заяві.