14:04, Сьогодні

КДБ проти КВК - нардеп про пряму зустріч Путіна і Зеленського Володимиру Зеленському не потрібно наполягати на зустрічі з Володимиром Путіним, вважає Гончаренко

У кулуарах Верховної Ради нардепи обговорюють зустріч президента України Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і лідером Франції Емманюелем Макроном. Про це на телеканалі "Україна 24" у програмі "Сьогодні Ранок" розповів народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

На думку парламентарія, Зеленському не потрібно форсувати ситуацію, що стосується зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Я б попросив нашого президента перестати ганьбити країну і просити про цю зустріч. Володимире Олександровиче, пора розправити плечі та подивитися прямо в очі. Розповідали про "зазирнути в очі". Не треба зазирати, а треба прямо дивитися. І припинити ці нескінченні прохання про зустріч. Буде готовий Путін зустрітися - слава богу, треба сідати та зустрічатися. Моя думка - безумовно (зустрічатися разом - ред.), з посередниками. Нормандський формат, ще краще зі Сполученими Штатами Америки. Один на один - це буде КДБ проти КВК", - сказав Гончаренко.

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Зазначимо, що політолог Георгій Біркадзе, оцінюючи можливість зустрічі президентів України та РФ, заявив, що Володимир Зеленський повинен усвідомити, що Володимир Путін - вбивця і шизофренік, з яким не можна домовитися. На думку експерта, такі переговори матимуть сенс, якщо на них буде присутній президент США Джо Байден.

"Кажуть, що треба бути оратором, щоб вести переговори з "імператором". За 30 років у нашій країні кращого оратора, ніж Володимир Зеленський, ще не було. Це він показав, коли виступав у Верховній Раді", – вважає політолог.

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Крім того, повідомлялося, що дипломат і Надзвичайний і Повноважний посол України Костянтин Єлісєєв вважає, що Володимир Зеленський на зустрічі з Олафом Шольцем не зможе змінити позицію Німеччини, яка блокує поставки зброї Україні, незважаючи на можливе вторгнення Росії.

"Це не новина, що Німеччина блокувала нам постачання певних запчастин і певних елементів для нашого озброєння. Ми це переживали ще з 2014 року, коли Німеччина відмовлялась нам передавати товари так званого подвійного призначення. Тоді йшлося про запчастини для моторів "Мерседес" для українських військових машин. Тому ми з цим, на жаль, увесь час жили, і я думаю, що марно сподіватися, що Німеччина різко змінить позицію. Як ще тоді нам пояснювали самі німці, у них, на жаль, є така історична травма ще з часів Другої світової війни", - сказав він.