23:33, Вчора

Бацман назвала умову, за якої Зеленський міг зараз сидіти у в'язниці "Розумієте, якщо чесно - це просто караул"

В ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" журналістка Олеся Бацман прокоментувала інформацію про те, що Офіс президента готує "репресії" щодо низки українських журналістів.

"Я навіть не знаю, з яким президентом України порівняти те, що відбувається сьогодні щодо президента Володимира Зеленського з журналістами та свободою слова. Тому що коли за журналістами. які кажуть правду, якісь незручні для президента речі – відкривається медіагонь з усіх своїх помийок, історій.

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Ми ж знаємо, інформацію не приховаєш. Люди, яким це замовляють, приходять та розповідають про те, які бюджети витрачаються сьогодні для того, щоб облити брудом тих, хто критикує”, - каже вона.

За її словами, влада не боїться у відкриту знищувати свободу слова, хто саме завдяки демократичним принципам та свободі слова Володимир Зеленський зміг стати президентом України.

"Розумієте, якщо чесно - це просто караул. У нас в Україні, для якої свобода слова стала одним із наших досягнень ...якби з ним поводилися так само, як він поводиться з журналістами - він би вже у в'язниці був, він би не став президентом."Квартал 95" закрили всі інші президенти за критику, яку він дає".

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Олеся Бацман розповіла, що журналісти, які не бояться відкрито критикувати владу і говорити правду, звернулися за допомогою до всіх відповідних органів, щоб отримати захист від режиму Володимира Зеленського.

"Більше того - ми розіслали офіційні листи до посольств західних країн для того, щоб вони розуміли, що зараз відбувається в Україні. Тому що це - дуже погана історія. Якщо вони закриють рота нам - далі пікнути не зможете всі ви. не зреагувати, не відстояти свободу слова – ми перетворимося на наших північних сусідів. Але просто питання у тому, що Україна – не Росія чи Білорусь, у нас ця історія не пройде”.

Нагадаємо, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан повідомив у своєму останньому інтерв'ю Дмитру Гордону про "репресії", що готуються, щодо низки українських журналістів.

"Що заявив Андрій Богдан? Він заявив, що президент віддав особисту вказівку виконувачу обов'язки голови ДБР мене посадити. Мене, журналіста. А також посадити Савіка Шустера, Юрія Бутусова, Дмитра Разумова тощо. Крім того, як сказав Андрій Богдан, Полтавський суд дозволив проводити щодо мене НСРД - негласні слідчі-розшукові дії. У XXI столітті в Україні, в демократичній країні, якою керує демократично обраний президент... Зеленський віддав особисту вказівку не просто посадити Гордона, але ще й НСРД проводити. Це означає, що за мною стежать, слухають мої телефони, проводять відеоспостереження. Журналіста! За що? За те, що я правду кажу?" - сказав Гордон.

Тижнем раніше журналіст Дмитро Гордон розповів, що Офіс президента почав проти нього потужну кампанію з дискредитації. За його словами, ОП не сподобалося, що він відкрито критикує владу.

"Я не розумію, чому треба брехати, замовчувати, йти на зближення з Росією. Чому корупція у нас дуже жорстка. І ставлю запитання, які зависають у повітрі. Але президент дуже образився, я це точно знаю. Дав команду, щоб Гордона всіляко перевіряла податкова, спецслужби шукали компромат", - каже він.