09:21, Сьогодні

Бацман назвала головне джерело падіння рейтингу Зеленського Журналістка оцінила кадрову політику президента

Невдала кадрова політика президента України Володимира Зеленського нищить рейтинг глави держави.

Про це заявила в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" журналістка Олеся Бацман, коментуючи скандальне звільнення заступника глави МВС Олександра Гогілашвілі.

"Я думаю, що кадрова політика є на сьогодні одним з головних джерел падіння рейтингу і президента Зеленського, і загалом його команди. Коли ти щось не знаєш сам, ти завжди можеш запросити людей, які професійні, патріотичні, мають досвід. Які можуть радити, які можуть працювати, які можуть давати результат. Ти сам приймаєш рішення, але слухати та чути цих людей дуже важливо... На сьогоднішній момент цього немає”, - сказала журналістка.

Читайте також: Зеленський грає "Голобородька", його немає кому пригальмувати - В'ятрович

За її словами, приклад із Гогілашвілі показовий:

"Коли розкрилася ця кричуща історія, яка не просто псує настрій, а ти після цього починаєш думати - про це ми дізналися, а скільки ж таких історій, які просто поки не вийшли у світ? Коли вона стала дуже резонансною і дуже токсичною, президент відреагував на неї правильно, цю людину звільнили. Але головне питання залишається - як він туди потрапив? За якими критеріями його обирали?"

Як наголосила Бацман, до цього в Україні "ми маємо низку 2,5 роки кадрових помилок, які не виправлялися".

"Досі вони не виправлені, що дає звичайним людям, які дивляться на це все, зробити висновки про те, що є "свої" - нехай вони будуть покидьками, нехай вони будуть непрофесійними, нехай вони будуть не патріотами, але вони "свої". ...Родичі, друзі, "кварталівці", будь-хто. Вони можуть робити будь-які помилки - їх прикриють, їх виправдають, скажуть - "простимо, це сучий син, але наш сучий син". Це вбиває в суспільстві віру у справедливість, у правосуддя", - заявила журналістка.

Читайте також: "Був з Зеленським на шашликах": політолог висміяв призначення Гогілашвілі

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі втрапив у гучний скандал з поліцією на блокпосту біля Краматорська Донецької області. Авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці й попросили показати документи. Це настільки обурило Гогілашвілі, що він спочатку облаяв колег, а потім почав погрожувати.

Пізніше з'явилося відео, де Гогілашвілі неналежним чином поводився з патрульними поліцейськими у Києві.

Також були оприлюднені деякі факти про Гогілашвілі - зокрема, він є чоловіком особистої помічниці Володимира Зеленського, має дійсний російський закордонний паспорт, а також був помічником депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва.

В результаті скандалу Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням.

Ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що призначення Олександра Гогілашвілі у МВС було політичним рішенням та відбулося за особистою ініціативою президента України.

"Я вже неодноразово говорив, що сьогодні справді кадрова політика є ганьбою української держави, оскільки будь-які призначення проходять виключно за принципом особистої лояльності. А жодного професіоналізму в цьому немає... Сьогодні всі державні посади призначає виключно особисто президент чи його Офіс. Це системна проблема, яка веде нашу державу до тотального знищення", - заявив він.