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"Не бикуй!" - Шкіряк втрутився в суперечку нардепа з експертом Валентин Гладких, Зорян Шкіряк та Ярослав Железняк влаштували суперечку в ефірі

В ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" посперечалися, говорячи на тему посад міністрів в Україні, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк та політичний аналітик Валентин Гладких. Далі до суперечки приєднався ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Народний депутат Ярослав Железняк прокоментував висловлювання аналітика про фото ексзаступниці міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасії Дєєвої.

Ярослав Железняк: Ми бачимо зараз, що міністри хочуть втекти, а іноді їм це не дають, як із паном Ткаченко. Але щоб там була черга на призначення, то ні. Звертаюся до всіх. Друзі, ми в ефірі національного телеканалу. Давайте свої сексистські висловлювання, які можуть належати до минулого століття...

Валентин Гладких: Мене звинувачувати в сексизмі - це дуже недолуго.

Ярослав Железняк: Валентине, ти багато сказав. Твоє щастя, що зараз сижу тут я, а не Інна Совсун.

Валентин Гладких: Справа в критеріях відбору. От і все!

Ярослав Железняк: Покричав?

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Валентин Гладких: Покричав? Ви покричали. Ми на "ти" не переходили. Я не пригадаю цього моменту. Попийте водички, заспокойтеся і говоріть далі.

Ярослав Железняк: Ще раз. Я хочу, щоб в ефірі національного телеканалу в нас не звучало сексизму. Якщо ви з подивом дізналися, що в дівчини є...

Валентин Гладких: Погугліть слово "сексизм".

Ярослав Железняк: ...і це єдине зауваження до замміністра, то вона була чудовою замміністра.

Валентин Гладких: За якими критеріями це визначено?

Ярослав Железняк: Я б хотів, щоб у вас підходило розуміння, що і жінки, і чоловіки однаково можуть працювати.

Валентин Гладких: Я ще повторюю запитання. Це за якими критеріями ви визначили?

Далі в суперечку втрутився Зорян Шкіряк:

Валентин Гладких: Пане Ярославе, де ви працювали? Розкажіть нам, будь ласка, де ви працювали?

Ярослав Железняк: Можете поки що не відволікати ефір і загуглити мою біографію?

Зорян Шкіряк: Слухайте, ну можна вже зупинити й дати тоді... Валентине, зупинися й дай людям говорити. Ну досить бикувати в студії. Валентине, зараз я тобі відповім.

Валентин Гладких: Відповідайте.

Зорян Шкіряк: Ти не будеш у студії бикувати як Гогілашвілі. А ти зараз у студії бикуєш.

Валентин Гладких: Бикувати не буду, бо я...

Зорян Шкіряк: Я розумію, що тобі Офіс поставив таку задачу - приходити та хамити...

Валентин Гладких: 100%.

Зорян Шкіряк: Так ти дай спочатку людині сказати, а потім будеш хамити.

Валентин Гладких: Я бачу, що ви чітко знаєте задачі Офісу... Коли я спілкуюся з людьми, їм здається, що я бикую. А коли починаю бикувати, то вони розуміють - раніше я просто спілкувався.

Ярослав Железняк: Молодець. Це класний приклад кадрової політики.

Зорян Шкіряк: Окей. Побикуєш - тільки не зі мною. Я тобі гарантую, що зі мною ти не побикуєш.

Валентин Гладких: Будемо займатися йогою разом.

Зорян Шкіряк: Займемося, коли треба буде.

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Нагадаємо, народний депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович і глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія обмінялися звинуваченнями в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24".

Рабінович дорікнув Арахамії в тому, що "слуги народу" не покарали нардепа Галину Третьякову за скандальні висловлювання. У відповідь Арахамія нагадав про кримінальне переслідування лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.