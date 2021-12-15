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"Їдьте в Росію": ексгенпрокурор посварився з нардепом через кадрову політику Руслан Рябошапка та Олексій Кучеренко влаштували конфлікт у прямому ефірі

Неправильна кадрова політика нинішньої влади веде країну до катастрофи. Таку думку озвучив в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" ексгенеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Так, коментуючи скандал з ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі через наявніть російського паспорту, Рябошапка зазначив, що громадянство мала виявити СБУ під час перевірки.

"Тому не можна погодитися із Давидом Арахамією, що тут нема з чим розбиратися. Тут якраз потрібно розбиратися і чому цей факт не був з'ясований до того - це з'ясування у рамках кримінальної справи. Іншого варіанту це з'ясувати немає Не потрібно покривати людей, які сприяли незаконному призначенню цієї людини на посаду", сказав він.

На його думку, політика влади, коли на посади призначаються друзі чи брати чиновників, веде країну до катастрофи.

"Така кадрова політика сьогодні, що квартал займає ключові посади в країіні, вона веден нас до катастрофи. Цієї катастрофи можна уникнути. Якщо говорити навіть про ті самі конкурси, є два способи призначення на посаду: конкурс, або ти призначаєш свого кума на посаду. Очевидно, що краще призначити за конкусом. Якщо ці конкурси, можливо, сьгодні не спрацьоваують, відмовлятися від цтого не потрібно. Потрібно цей інститут вдосконалювати, робити так, щоби влада просто не могла втручатися у результати конкурсу".

Далі у коментар ексгенеральний прокурор втрутився народний депутат Олексій Кучеренко і гості програми влаштували серйозну суперечку.

Олексій Кучеренко: Щоби влада не могла втручатися?

Руслан Рябошапка: Так.

Кучеренко: А хто ж буде віповідати за цих людей?

Рябошапка: Комісія, яка буде призначати.

Кучеренко: Хто така ця комісія? Які комісіянти? Яка у них відповідальність? Я розумію, що ви працювали в Офісі реформ...

Рябошапка: я ніколи не працював в Офісі реформ, не потрібно фантазувати.

Кучеренко: Тоді слава богу.

Рябошапка: Ніхто не придумав інших рецептів. Увесь світ живет так. Треба зробити, щоби ці конкурси були чесними і прозорими.

Кучеренко: Ні, не так.

Рябошапка: Не так було за часів Радянського Союзу.

Кучеренко: Що було за Радянського Союзу - це кадри. І не треба розповідати байки.

Рябошапка: От ми й побачили ці кадри. Як ми живемо - це якраз ці кадри.

Кучеренко: Там не можна було студента заступником міністра зробити.

Микола Княжицький: Тому й розвалився цей Союз, бо такі кадри до цього довели. І така кадрова політика.

Кучеренко: Розвалився, я поки що не бачу, щоб нового щось зробили.

Рябошапка: їдьте в Росію, там і побачите.

Кучеренко: Я сам розберуся, куди мені їхати, зрозуміло? Великі реформатори. Це ви наробили цю катастрофу, яка на нас суне сьогодні.

Раніше повідомлялося, що Олександр Гогілашвілі потрапив у гучний скандал із поліцією на блокпості біля Краматорська Донецької області. З'ясувалося, що авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці та попросили показати документи. Обурений чиновник затіяв з правоохоронцями суперечку, використовуючи нецензурну лайку.

Пізніше з'явилося відео, де Гогілашвілі неналежним чином поводився з патрульними поліцейськими у Києві.

Група народних депутатів оприлюднила факти про Гогілашвілі — зокрема, він є чоловіком особистої помічниці Володимира Зеленського, має дійсний російський закордонний паспорт, а також був помічником депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва