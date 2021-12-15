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Зеленський створив систему, яка веде країну до знищення - Шкіряк Зорян Шкіряк забив на сполох через кадрову політику влади

Кадрова політика президента України Володимира Зеленського штовхає державу до знищення.

Про це заявив в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, коментуючи скандальне звільнення заступника глави МВС Олександра Гогілашвілі.

За його словами, призначення Гогілашвілі в МВС було політичним рішенням і відбулося з особистої ініціативи президента України.

Як наголосив Шкіряк, "абсолютну відповідальність за цю персону і інші призначення, які сьогодні відбуваються в державі, несе президент Зеленський".

"Я вже неодноразово говорив, що сьогодні справді кадрова політика є ганьбою української держави, оскільки будь-які призначення відбуваються виключно за принципом особистої лояльності. А ніякої професійності в цьому нема... Сьогодні всі державні посади призначає виключно особисто президент або його Офіс. Це системна проблема, яка веде нашу державу до тотального знищення", - заявив він.

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Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі втрапив у гучний скандал з поліцією на блокпості біля Краматорська Донецької області. Авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці й попросили показати документи. Це настільки обурило Гогілашвілі, що він спочатку облаяв колег, а потім почав погрожувати.

Пізніше з'явилося відео, де Гогілашвілі неналежним чином поводився з патрульними поліцейськими у Києві.

Також були оприлюднені деякі факти про Гогілашвілі - зокрема, він є чоловіком особистої помічниці Володимира Зеленського, має дійсний російський закордонний паспорт, а також був помічником депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва.

В результаті скандалу Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням.

Ексрадник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що поліцейські на блокпості у Краматорську мали право застосувати зброю проти Олександра Гогілашвілі.

"На блокпості є окрім зухвалої поведінки, окрім дисциплінарних стягнень, наприклад звільнення, там ще є порушення цілої низки статей кримінального законодавства. Хватання за зброю поліцейського, шарпання поліцейського - я б розцінив це як напад на поліцейського, як спробу заволодіння його зброєю", - зазначив він.