23:24, Вчора

США не довіряють українській владі – нардеп назвав причину Микола Княжицький пояснив, чому Україна стала суб'єктом міжнародної політики, а не об'єктом

Кадрові скандали в українській владі, такі, як звільнення заступника глави МВС Олександра Гогілашвілі, б'ють по авторитету України в очах західних партнерів.

Про це заявив в ефірі програми "Україна Сьогодн" на телеканалі "Україна 24" народний депутат України від "Європейської солідарності" Микола Княжицький.

Коментуючи скандал зі звільненням Гогілашвілі, Княжицький зазначив:

"Цей чоловік не володіє українською мовою, він хамить, говорить, як звичайна босота, потрапив туди через те, що його жінка - якась помічниця Зеленського, причому, як я читав у пресі, не офіційна, а працює в "Кварталі", попри те, має доступ до державної таємниці... Якість цієї політики, коли скасовані конкурси, коли свати, куми, брати, друзі, родичі призначаються на відповідальні посади без жодних кваліфікаційних вимог хоча б зі знання мови, без перевірки будь-яких безпекових служб, тому що людина, яка зберегла російський паспорт, як про це пишуть медіа і ніхто не спростовує, є податковим резидентом Російської Федерації, перебуваючи на такій посаді - це просто катастрофічна ситуація".

Читайте також: Скандал із Гогілашвілі - Шкіряк навів приклад, як діє поліція на блокпостах

Нардеп порадив у цій ситуації уявити західних партнерів України.

"Чому не подзвонив Зеленському Байден перед розмовою з Путіним, чому подзвонив через декілька днів? А як можна довіряти людям, в кабінеті яких сидять неофіційно оформлені люди, пов'язані з країною-агресором? Як можна довіряти такій країні в безпекових питаннях? Як можна з нами мати серйозні справи?" - пояснив він.

За словами депутата, через такі кадрові справи Україна стала суб'єктом політики, а не об'єктом, "а такі кадрові призначення скрізь".

"Зараз одна єдина людина в країні розставляє своїх друзів без освіти, які займаються корупцією, під прикриттям держави і за кошт народу - це просто сором. І тому до нас так ставляться", - додав Княжицький.

Читайте також: "Був з Зеленським на шашликах": політолог висміяв призначення Гогілашвілі

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі втрапив у гучний скандал з поліцією на блокпості біля Краматорська Донецької області. Авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці й попросили показати документи. Це настільки обурило Гогілашвілі, що він спочатку облаяв колег, а потім почав погрожувати.

Пізніше з'явилося відео, де Гогілашвілі неналежним чином поводився з патрульними поліцейськими у Києві.

Також були оприлюднені деякі факти про Гогілашвілі - зокрема, він є чоловіком особистої помічниці Володимира Зеленського, має дійсний російський закордонний паспорт, а також був помічником депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва.

В результаті скандалу Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням.

Ексрадник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що поліцейські на блокпості у Краматорську мали право застосувати зброю проти Олександра Гогілашвілі.

"На блокпості є окрім зухвалої поведінки, окрім дисциплінарних стягнень, наприклад звільнення, там ще є порушення цілої низки статей кримінального законодавства. Хватання за зброю поліцейського, шарпання поліцейського - я б розцінив це як напад на поліцейського, як спробу заволодіння його зброєю", - зазначив він.