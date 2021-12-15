20:59, Сьогодні

Путін не боїться жорстких санкцій Заходу – Кисельов зазначив, хто постраждає "Їм наплювати на те, що ще більше скоротиться рівень реальних доходів російських громадян"

Жорсткі економічні санкції країн Заходу і США не зупинять президент РФ Володимира Путіна від вторгнення в Україну. Про це заявив в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" журналіст Євген Кисельов.

"Він (Володимир Путін,-ред) ж не з власної кишені діставатиме ці мільйони і мільярди втрачених доларів. Ті економічні збитки, які зазнає Росія внаслідок найжорстокіших економічних санцій, буде, в результаті, перекладено на плечі платників податків. А Путін зі своїми товаришами по бурхливій пітерській молодості продовжуватиме жити у шоколаді. Їм наплювати на те, що ще більше скоротиться рівень реальних доходів російських громадян, який не зростає з 2014 року", - говорить він.

Читайте також: Такого ще не було — журналіст розповів про санкції проти Росії

Загалом журналіст вважає, що до дійсно жорстких санкцій щодо РФ справа так і не дійде.

"А що таке взагалі ці найжорсткіші економічні санкції? Тут у мене існує певний скепсис, тому що справжні дії - санкції, спрямовані на те, щоб Захід відмовився від закупівель російської нафти та газу. Ось я не впевнений у тому, що говорячи про ці У разі повномасштабного вторгнення в Україну, Захід готовий відмовитися від постачання газу та нафти з Росії до Євросоюзу Залежність дуже велика: майже 35% того газу, який використовує ЄС, надходить з РФ і не зовсім зрозуміло, як організувати його заміщення. І половина нафти, що видобувається в Росії, половина йде на експорт. Як від цього відмовитися Заходу?".

Читайте також: У США є п'ять кроків для захисту України від Путіна: експрем'єр розкрив деталі

За словами Кисельова, відмовитися від нафти та газу з РФ європейські країни справді можуть. Щоправда, за однієї умови:

"Втім, у разі політичної волі - відмовитися можна. Питання в тому, чи зможуть лідери Заходу виявити такий рівень політичної волі і як вони нарешті зрозуміють, що Україна є першим бастіоном на шляху російської експансії Європи".

Нагадаємо, раніше у США розповіли, якими можуть бути нові санкції проти Росії. Вони можуть торкнутися оточення президента Володимира Путіна та енергетичні компанії, а також припускати відключення Росії від системи міжнародних платежів SWIFT.

Наразі офіційні особи розглядають широкий спектр санкцій щодо Росії, які мають утримати президента РФ Володимира Путіна від вторгнення в Україну.