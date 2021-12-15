20:41, Сьогодні

Зеленський цього боїться: В’ятрович назвав, чого саме "Жодного самодостатнього політика біля Зеленського зараз немає"

Людей біля президента України Володимира Зеленського, які мають якийсь політичний потенціал, стає дедалі менше. Про це в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" заявив народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович.

Так він прокоментував резонансне інтерв'ю ексглави Офісу президента Андрія Богдана журналісту Дмитру Гордону.

"Я думаю, що важливим фрагментом у цьому інтерв'ю було не стільки пояснення відставки Авакова, але далі узагальнення від пана Богдана, де йшлося про те, що президент Зеленський дедалі більше боїться тримати біля себе людей, здатних на якісь самостійні рішення, критику президента. Відтак людей, які мають якийсь політичний потенціал, біля нього стає дедалі менше. І це справді так", - сказав В'ятрович.

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"Тут опосередкованих доказів, що саме таку політику веде Володимир Зеленський, є дуже багато - починаючи з відставки першого уряду, тієї команди, яка нібито йшла до влади, змінюючи країну у 2019 році, яка фактично зараз змінилася до невпізнання. Справді людей, які проявляли якусь політичну самодостатність біля Володимира Зеленського, фактично не залишилося. Залишилися ті люди, які готові бути якимись резонаторами його ідей і лише повторювати те, що сказав він. Жодного якогось самодостатнього політика біля Володимира Зеленського, який би просто його доповнював, зараз немає", - розповів він.

Нагадаємо, колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, що проти нього та інших критиків влада готує кримінальні провадження.

За словами Богдана, у списку опинилися журналісти Дмитро Гордон та Юрій Бутусов, телеведучий Савік Шустер, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков зі своїми соратниками, а також "ще 100 тисяч якихось людей".

Колишній глава ОП уточнив, що президент "особисто дає команду посадити".

Раніше журналістка Олеся Бацман розповіла, яким чином президент Володимир Зеленський знищує свій рейтинг.