20:21, Сьогодні

Скандальні заяви Богдана дипломат порівняв з "брудною білизною" Олександр Чалий розповів, чи ставиться він серйозно до гучних заяв ексглави Офісу президента

Дипломат Олександр Чалий в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" порівняв резонансне інтерв'ю ексглави Офісу президента Андрія Богдана журналісту Дмитру Гордону з "брудною білизною".

Коментуючи слова Богдана про те, що президент Володимир Зеленський віддає накази переслідувати критиків влади, дипломат заявив:

"Це свідчить, що бруд в українській внутрішній політиці, який десь виник після 1998 року, тому що перші гроші в українську парламентську політику і внутрішню політику зайшли в 1998 році, зберігається. Це перше. По-друге - я за фахом юрист. Якби ми мали ці свідчення, прийшов би наприклад діючий заступник глави Офісу, чи діючий глава Офісу і заявив щось подібне... Чи б щось подібне заявив Разумков, який працював у системі місяць чи два тому, я б ще до цього віднісся серйозно. Коли про це каже людина, яка вже рік чи півтора не в процесі - і ви кажіть. Ми всі можемо щось казати. Тому, на мій погляд, ми просто обговорюємо брудну білизну".

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На запитання, чи сприймає він цю історію як бруд, в який занурилась українська політика, Чалий відповів:

"Як бруд. У нас виникають дуже серйозні стратегічні питання у внутрішньому розвитку України, на порозі енергетична криза... Наступне дуже серйозне питання - Сполучені Штати і Росія почали стратегічний діалог стосовно майбутнього України. Це питання нашої безпеки, кожного з нас. Ми починаємо відволікати увагу на речі, які практично недоказові".

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Нагадаємо, колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, що проти нього та інших критиків влада готує кримінальні провадження.

За словами Богдана, у списку опинилися журналісти Дмитро Гордон та Юрій Бутусов, телеведучий Савік Шустер, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков зі своїми соратниками, а також "ще 100 тисяч якихось людей".

Колишній глава ОП уточнив, що президент "особисто дає команду посадити".

Раніше журналіст Дмитро Гордон розповів, що Офіс президента почав проти нього потужну кампанію з дискредитації. За його словами, ОП не сподобалося, що він відкрито критикує владу.

"Я не розумію, чому треба брехати, замовчувати, йти на зближення з Росією. Чому корупція у нас дуже жорстка. І ставлю запитання, які зависають у повітрі. Але президент дуже образився, я це точно знаю. Дав команду, щоб Гордона всіляко перевіряла податкова, спецслужби шукали компромат", - каже він.