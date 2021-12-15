20:06, Сьогодні

"Навмисне нехтує законами" - В'ятрович розкритикував Зеленського "На жаль, на 30-му році незалежності України можновладці дуже часто порушують закони"

Президент України Володимир Зеленський навмисне нехтує законом і руйнує державні інституції. Про це заявив в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Володимир В'ятрович.

"На жаль, на 30-му році незалежності України можновладці дуже часто порушують закони. І це навіть зафіксовано рішенням суду щодо президента Володимира Зеленського. Скільки там зараз - 8 чи 9 є рішень Верховного суду, у яких Зеленський визнаний неправим?" - каже він.

На думку В'ятровича, інші правоохоронні структури, як і глава держави, теж порушують закони:

"Нам кажуть, якщо щось не так, то звертатись до прокурора. До кого? До Венедіктової? Якщо щось неправильно зроблено, звертайтесь до президента. До кого? До Зеленського, який, можливо, вчинив державну зраду? Говорімо про реальну ситуацію, а не про те, як має бути, як написано. На жаль, реальна ситуація полягає у тому, що маємо президента, який навмисне нехтує законом, руйнує інституції держави, й ми повинні щось зробити з цією ситуацією, а не просто казати, що у законі так не написано, значить він не може так зробити. Але він робить, на жаль".

Нагадаємо, колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, що проти нього та інших критиків влада готує кримінальні провадження.

За словами Богдана, у списку опинилися журналісти Дмитро Гордон та Юрій Бутусов, телеведучий Савік Шустер, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков зі своїми соратниками, а також "ще 100 тисяч якихось людей".

Колишній глава ОП уточнив, що президент "особисто дає команду посадити".

Раніше журналіст Дмитро Гордон розповів, що Офіс президента почав проти нього потужну кампанію з дискредитації. За його словами, ОП не сподобалося, що він відкрито критикує владу.

"Я не розумію, чому треба брехати, замовчувати, йти на зближення з Росією. Чому корупція у нас дуже жорстка. І ставлю запитання, які зависають у повітрі. Але президент дуже образився, я це точно знаю. Дав команду, щоб Гордона всіляко перевіряла податкова, спецслужби шукали компромат", - каже він.