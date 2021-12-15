19:23, Сьогодні

Зеленський грає "Голобородька", його немає кому пригальмувати - В'ятрович За словами нардепа, Зеленський має "уявлення про себе, як про державу"

Президент України Володимир Зеленський продовжує грати роль "президента Голобородька" з фільму "Слуга народу" і ставить свою волю вище законів.

Про це в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" заявив народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович, коментуючи резонансне інтерв'ю ексглави Офісу президента Андрія Богдана журналісту Дмитру Гордону.

"Нічого особливо неочікуваного в цьому інтерв'ю я не побачив: ані за формою - хамська форма завжди була для пана Богдана властива, ані за змістом. Те, що сказав пан Богдан, опозиціонери говорять з часу приходу до влади Володимира Зеленського. Що стосується цієї теми - саджати, лякати тощо, знову-таки, тут треба дорікнути пану Богдану, що він був одним з керівників виборчої кампанії, одним з ключових гасел якої було "Прийде весна - будемо саджати". Там не йшлося про закон, дотримання законодавства тощо. Тобто він теж співпричетний до цієї риторики", - зазначив В'ятрович.

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Як підкреслив нардеп, ця риторика "підтверджує одну з ключових тез інтерв'ю Богдана, яка полягає в тому, що Зеленський продовжує грати роль "президента Голобородька", і досі вірить, що він скаже якісь страшні слова, всіх злякає".

"Він досі вірить, що від його гнівного погляду всі повинні лякатися, він досі вірить, що немає ніяких інституцій, ніяких законів, тільки його найвища воля. Уявлення про себе, як про державу, майже як у Людовіка XIV, по-моєму, тільки посилюється у Володимира Зеленського. Звідси й ті тези про можливість когось садити, хто йому просто не подобається, звідси погрози журналістам, погрози опозиціонерам", - заявив він.

За словами В'ятровича, ці погрози можуть реалізуватися в життя, тому що "поки що в оточенні президента немає нікого, хто б міг пригальмувати його, пояснити, що те, що він робить, абсолютно не відповідає законодавству, і що врешті решт йому колись доведеться за це відповідати".

"І якщо ми бачимо в оточенні людей, які тільки резонують з ним, посилюють ці монархічні замашки, то, на жаль, для країни це може дуже дорого коштувати", - додав нардеп.

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Нагадаємо, колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, що проти нього та інших критиків влада готує кримінальні провадження.

За словами Богдана, у списку опинилися журналісти Дмитро Гордон та Юрій Бутусов, телеведучий Савік Шустер, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков зі своїми соратниками, а також "ще 100 тисяч якихось людей".

Колишній глава ОП уточнив, що президент "особисто дає команду посадити".

Раніше журналістка Олеся Бацман в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, яким чином президент Володимир Зеленський знищує свій рейтинг.