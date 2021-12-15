19:10, Сьогодні

Скандал із позбавленням мандата: подробиці від нардепа "Ви першими дізнаєтесь, якщо такі спроби щодо мене відбуватимуться"

Народний депутат Роман Соха в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" прокоментував інформацію про можливий тиск на нього з метою позбавлення депутатського мандата.

"Буквально вчора Дмитро Разумков (ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков - ред.) коментував це питання... з приводу того, що справді на мене чиниться тиск з погляду позбавлення депутатського мандата. Разумков сказав чітко, що на сьогодні законних підстав це зробити немає. Є роз'яснення Конституційного суду про те, що мажоритарник не може бути позбавлений мандата", - сказав він.

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За його словами, також є й інше роз'яснення:

"Є весняне роз'яснення ЦВК, де стосовно одного депутата давався запит про позбавлення його мандата після того, як він перестав бути членом фракції "Слуга народу". На це склад ЦВК відповів: "Вибачте, ми не можемо так зробити, бо так і так". Є ст. 81 Конституції України, є роз'яснення Конституційного суду. Ви першими дізнаєтеся, якщо такі спроби, як то кажуть, "нахрапом" за принципом "ворогам - закон, а своїм - усе", щодо мене відбуватимуться".

Нагадаємо, 30 листопада депутат Роман Соха заявив про вихід із фракції "Слуга народу". Він зазначив, що не хоче мати відношення до "людей, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори".

Раніше Запорізька обласна організація партії "Слуга народу" закликала народного депутата Романа Соху "добровільно" скласти мандат.

Як йдеться у зверненні, таку вимогу однопартійці висувають через те, що"він обирався від "Слуги народу", від партії президента Зеленського, відтак розрив з фракцією, партією і президентом має означати й втрату мандата".