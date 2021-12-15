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Зустріч Зеленського із Шольцем: дипломат пояснив, чому політики не домовляться Дипломат розповів, чому Німеччина не змінить позицію щодо України у протистоянні з РФ

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем не зможе змінити позицію Німеччини, яка блокує постачання зброї Україні, попри можливе вторгнення Росії. Про це сказав в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" дипломат, надзвичайний та повноважний посол України Костянтин Єлісєєв.

"Це не новина, що Німеччина блокувала нам постачання певних запчастин і певних елементів для нашого озброєння. Ми це переживали ще з 2014 року, коли Німеччина відмовлялась нам передавати товари так званого подвійного призначення. Тоді йшлося про запчастини для моторів "Мерседес" для українських військових машин. Тому ми з цим, на жаль, увесь час жили, і я думаю, що марно сподіватися, що Німеччина різко змінить позицію. Як ще тоді нам пояснювали самі німці, у них, на жаль, є така історична травма ще з часів Другої світової війни", - сказав він.

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За його словами, більше користі для України може принести тристороння зустріч:

"Я більше чекаю тристоронньої зустрічі у форматі Україна-Німеччина-Франція - як майданчика для координації спільних позицій і потенційного запуску перемовин у нормандському форматі. Нам потрібно переходити до стратегії трьох "Д": деескалація, дипломатія і деокупація".

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський під час візиту в Брюссель взяв участь у зустрічі з лідерами держав-членів ЄС та асоційованих країн-партнерів.

Напередодні шостого саміту Східного партнерства лідери України, Грузії та Молдови представили своє бачення пріоритетів подальшого розвитку відносин держав "Асоційованого тріо" з Європейським Союзом. Глава української держави наголосив, що "Асоційоване тріо" має в перспективі стати новою хвилею розширення Євросоюзу.

Зеленський подякував лідерам країн-членів ЄС за підтримку європейських прагнень України та за укладення двосторонніх декларацій про європейську перспективу нашої держави. Президент запросив лідерів тих країн, які ще офіційно не зафіксували свою підтримку, приєднатися до цієї ініціативи, повідомляє пресслужба президента.

Раніше професор-міжнародник Андрій Мартинов в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що результатом переговорів між Зеленським і Шольцем може стати продовження роботи нормандського формату на рівні МЗС.

"Я думаю, за результатами цієї зустрічі варто очікувати, що сторони рекомендуватимуть міністерствам закордонних справ продовжувати переговори в нормандському форматі... За підсумками переговорів із заступницею Державного секретаря США ми можемо констатувати, що США не збираються тиснути на Україну, щоб вона виконувала Мінські угоди в російській редакції. Тому ми бачимо, що в такому випадку, найімовірніше, українська сторона доведе до відома європейських партнерів цю позицію США. Головне для нас - це зберегти євроатлантичну солідарність у цьому питанні", — сказав Мартинов.