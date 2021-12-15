18:16, Сьогодні

Гройсман сказав, якою має бути мінімальна заробітна плата в Україні "Ціни зросли на 30-40% - і це мінімум"

Ціни на харчові продукти в Україні зросли на 30-40%. Про це заявив у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" колишній глава уряду України Володимир Гройсман.

"Я в різних форматах зустрічаюсь у ток-шоу з представниками чинної коаліції "Слуг народу". У них все нормально. Вони говорять, що тарифи в нас помірні, ціни, які зростають, - нічого страшного, бо це загальносвітова тенденція. Вони не говорять ані про людей, ані про їхні зарплати, ані про їхні пенсії", - сказав він.

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"Я буквально нещодавно запропонував наступне. Якщо в нас продовольча інфляція на харчові продукти... Ціни зросли на 30-40% - і це мінімум, бо є позиції щодо 60%. Маленькими рухами цю проблему не розв'язати. Ми маємо розуміти, що мінімальна заробітна плата в країні має становити зараз 8000 грн. Як це зробити? Вони мали запропонувати ці рішення. В новому бюджеті цього немає. Ба більше, ми бачимо сьогодні, що малий бізнес потерпає", - розповів Гройсман.

Нагадаємо, група народних депутатів запропонувала повернути скасоване у 2017 році державне регулювання цін на харчові продукти, які мають суттєву соціальну значущість, та встановити граничну націнку на них у межах 5-15% від відпускної ціни виробника.

Відповідна ініціатива міститься у законопроєкті № 6374 про внесення змін до закону "Про ціни та ціноутворення" щодо відновлення державного регулювання цін на соціально значущі харчові продукти, який був зареєстрований у Верховній Раді 2 грудня.

Відповідно до тексту документа, держрегулювання цін на "соціальні" продукти здійснюється шляхом встановлення граничної торгової надбавки (націнки), яка може бути не менше ніж 5% і не більше ніж 15% від відпускної ціни у їхнього виробника. Перелік продуктів, які мають суттєву соціальну значущість, встановлює Кабінет міністрів.

Раніше телеведучий і політолог Дмитро Співак заявив, що на українців очікує чергова хвиля подорожчання продуктів вже на початку 2022 року.

"Ми вже не в змозі забезпечити себе цукровим буряком. Тому що буряки ми імпортуватимемо з Польщі. Виробництво соняшникової олії скоротилося на 14,5%. Вона буде дорожчою і ми її будемо звідкись імпортувати, отже соняшникова олія подорожчає слідом за гречкою, цукром тощо", - каже він.