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"Не справляєшся - до побачення": політолог прокоментував інтерв'ю Гордона з Богданом "Я не бачив результатів його якоїсь роботи"

Андрій Богдан був відверто слабким головою Офісу президента, заявив в ефірі програми ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політолог Кирило Сазонов.

Так він прокоментував інтерв'ю журналіста Дмитра Гордона з ексголовою Офісу президента Андрієм Богданом.

"Можна в моєї колишньої дружини запитати, яка я людина. Вона розповість, напевно, багато цікавого і, можливо, поганого. Але це, радше, говоритиме не про мене, а про неї. Зеленський у чому молодець? Не справляєшся - до побачення, у народне господарство. Богдан, на мою думку, був відверто слабким головою Офісу президента. Я не бачив результатів його якоїсь роботи. І Зеленський його звільнив. Ну піди ти з гідністю, піди спокійно. Ні, він ходить, нагадує про себе. Схоже, в політиці "годують" непогано, тому він хоче в ній залишитися і намагається привернути до себе увагу – не більше. Він нецікавий. Якщо він гарний юрист, нехай буде гарним юристом", - сказав він.

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Нагадаємо, колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, що проти нього та інших критиків влада готує кримінальні провадження.

За словами Богдана, у списку опинилися журналісти Дмитро Гордон та Юрій Бутусов, телеведучий Савік Шустер, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков зі своїми соратниками, а також "ще 100 тисяч якихось людей".

Колишній глава ОП уточнив, що президент "особисто дає команду посадити".

Раніше журналіст Дмитро Гордон розповів, що Офіс президента почав проти нього потужну кампанію з дискредитації. За його словами, ОП не сподобалося, що він відкрито критикує владу.

"Я не розумію, чому треба брехати, замовчувати, йти на зближення з Росією. Чому корупція у нас дуже жорстка. І ставлю запитання, які зависають у повітрі. Але президент дуже образився, я це точно знаю. Дав команду, щоб Гордона всіляко перевіряла податкова, спецслужби шукали компромат", - каже він.