16:54, Сьогодні

Зеленський у Брюсселі: ексміністр назвав головну мету президента України Костянтин Грищенко сподівається на активізацію переговорів щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський на саміті Східного партнерства у Брюсселі має донести до нового канцлера Німеччини Олафа Шольца позицію України щодо врегулювання конфлікту на Донбасі та російської загрози.

Про це в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" розповів ексміністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.

"Потрібно розібратися в тому, яка буде позиція Німеччини під новим урядом, в новій системі координат, які зараз виникають у зв'язку з новою коаліцією. У цьому контексті, я думаю, найбільш можливий результат - спільна позиція України разом з Німеччиною і Францією щодо активізації нормандського формату і погодження тієї основи, на якій можлива така активізація", - пояснив він.

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За словами ексміністра, у питанні Донбасу на сьогодні акценти зміщені:

"Якщо раніше ми та наші західні партнери весь час переймалися тим, щоб прискорити, якимось чином зрушити з місця переговорний процес відновлення суверенітету України на Сході нашої держави, то зараз, на мою думку, доволі штучно, хоча і небезпідставно, він змістився в бік запобігання можливому вторгненню Росії на основну частину території України, запобігання великій війні. А це дає додаткові важелі Росії, оскільки їй необов'язково починати ту війну для того, щоб вимагати, і, можливо, навіть отримати якісь поступки з боку західних країн".

Як наголосив Грищенко, для України узгодження спільної позиції "є не просто стратегічною метою, а завданням на найближчий час, яким чином відновити результативний переговорний процес".

"Все залежить і від готовності тих, з ким ми зустрічаємося, дослухатися, але також аргументованості нашої позиції. Ми будемо мати нового партнера в особі канцлера Німеччини. Я не думаю, що він детально обізнаний з усіма перипетіями переговорного процесу, всіх подій, які передували тому, що ми маємо сьогодні. Але те, що це його турбує - очевидно. Треба скористатися концентрацією уваги на українській тематиці, щоб максимально запропонувати той план дій... Наша делегація і президент поїхали не просто розмовляти, а з конкретними пунктами, які будуть запропоновані нашим партнерам. Наскільки вони обґрунтовані, я не знаю, але якщо підготовка була ґрунтовною й аргументи переконливі, то це як мінімум закладе підвалини для того, щоб ефективно працювати в майбутньому", - заявив ексглава МЗС.

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Зазначимо, президент України Володимир Зеленський під час візиту в Брюссель взяв участь у зустрічі з лідерами держав-членів ЄС та асоційованих країн-партнерів.

Напередодні шостого саміту Східного партнерства лідери України, Грузії та Молдови представили своє бачення пріоритетів подальшого розвитку відносин держав "Асоційованого тріо" з Європейським Союзом. Глава української держави наголосив, що "Асоційоване тріо" має в перспективі стати новою хвилею розширення Євросоюзу.

Зеленський подякував лідерам країн-членів ЄС за підтримку європейських прагнень України та за укладення двосторонніх декларацій про європейську перспективу нашої держави. Президент запросив лідерів тих країн, які ще офіційно не зафіксували свою підтримку, приєднатися до цієї ініціативи, повідомляє пресслужба президента.

Раніше ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Володимиру Зеленському в Брюсселі необхідно заручитися підтримкою Франції та Німеччини, щоб Росія не могла нав'язувати Заходу антиукраїнську риторику.