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Експерт розповів, яким може бути підсумок зустрічі Зеленського, Макрона і Шольца Експерт зазначив, що Франції та ФРН доведеться враховувати позицію США щодо Росії

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем і президентом Франції Емманюелем Макроном може домовитися про перезапуск нормандського формату. Як можуть позначитися переговори лідерів трьох країн на долі України, повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" професор-міжнародник Андрій Мартинов.

"У нас зараз глухий кут у переговорному процесі, якщо звернути увагу на російську позицію. Ця російська позиція проявилася вчора за результатами релізу переговорів Макрона з Путіним. Путін, зокрема, наполягає на відомому своєму прагненні - підписати письмово угоду про гарантії щодо нерозширення НАТО, щодо невступу України, Грузії та Молдови до Північноатлантичного альянсу. Зрозуміло, що НАТО такі гарантії дати не може. Саме таке формулювання питання свідчить, що Росія поки не дуже зацікавлена в тому, щоб шукати компроміс. Тобто важко знайти компроміс з протилежною стороною, якщо ця протилежна сторона цих компромісів досягати не хоче", - сказав Мартинов.

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Експерт наголосив, що результатом переговорів може стати продовження роботи нормандського формату на рівні МЗС.

"Я думаю, за результатами цієї зустрічі варто очікувати, що сторони рекомендуватимуть міністерствам закордонних справ продовжувати переговори в нормандському форматі... За підсумками переговорів із заступницею Державного секретаря США ми можемо констатувати, що США не збираються тиснути на Україну, щоб вона виконувала Мінські угоди в російській редакції. Тому ми бачимо, що в такому випадку, найімовірніше, українська сторона доведе до відома європейських партнерів цю позицію США. Головне для нас - це зберегти євроатлантичну солідарність у цьому питанні", — сказав Мартинов.

Він також зазначив, що в Євросоюзі намагаються балансувати для збереження російського інтересу.

"Європейські партнери досі намагаються балансувати, намагаються враховувати російський інтерес. І в міру цього балансування всі російські вимоги стають все більш нахабними, спрямованими на просування російських позицій у Східній Європі. Тут є певні надії на те, що США зайняли чітку позицію - позицію невизнання російської сфери впливу в Східній Європі. Франція і ФРН будуть змушені прислухатися до цієї точки зору", — сказав експерт.

Раніше ексглава МЗС Костянтин Грищенко повідомив, що можливість компромісу України з Росією залежить від позиції в Кремлі. На даному етапі Москва не бачить простору для цього компромісу. Грищенко також повідомив, чого він очікує від зустрічі президента України з президентом Франції та канцлером ФРН.

"Сподіваюся, що буде узгоджена спільна позиція щодо наступного етапу переговорів з Російською Федерацією. Річ у тім, що вся трійка зацікавлена в тому, щоб зрушити переговорний процес з мертвої точки. Що можна запропонувати як компроміс, про який згадував секретар РНБО? Це можуть бути якісь конкретні кроки, які, можливо, не вирішують проблему, але все-таки призведуть до припинення вогню, до припинення втрати життів, до більш зрозумілої ситуації навколо наших кордонів, до більшої транспарентності (відкритості – ред.) у пересуванні військових сил. Нарешті ми, мабуть, повинні бути зацікавлені у відновленні Договору про збройні сили в Європі, який давав таку транспарентність, дозволяв контролювати ситуацію. Договір про відкрите небо, який через Трампа ми втратили. Але, мабуть, європейці, в тому числі Україна зацікавлені в цих інструментах. Є про що говорити, якщо є нормальна підготовка до такої розмови", - сказав ексміністр.