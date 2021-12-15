15:59, Сьогодні

Переговори Зеленського з Францією та Німеччиною: експерт спрогнозував підсумок Експерт розповів, якими мають бути переговори України з лідерами європейських країн

Переговори президента України Володимира Зеленського з президентом Франції та канцлером ФРН мають відбуватися з позиції реалізму, а не сили. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" експерт Київського центру політичних досліджень та конфліктології Денис Кирюхін.

"Перша позиція - реалізму. Ми повинні розуміти, що ресурси України гранично обмежені й ми дуже залежимо від підтримки Заходу як в економічному плані, так і в питанні забезпечення власної безпеки. Тож розмова з позиції сили була б не зовсім адекватною", - каже він.

Читайте також: Захід змінив риторику щодо Донбасу й Росії - тривожна заява політолога

Кирюхін зазначає, що українська дипломатія поки що не зовсім розуміє, що диспозиція сил у Європі трохи змінилася після переговорів між Джо Байденом та Володимиром Путіним. Тому українським дипломатам треба вчитися працювати за схемою наших партнерів.

"Я маю на увазі, що якщо раніше ми завжди говорили про конфлікт між Україною та Росією, про конфлікт з Донбасом і Кримом, то Путін кардинально інакше поставив питання порядку денного. Питання не пов'язане з Україною, йдеться про питання архітектоніки європейської безпеки. І тому так активно зараз включилися країни ЄС. Схоже, глави європейських країн зрозуміли, що питання значно глобальніші, серйозніші", - сказав він.

Експерт також вважає переговори між представниками України, Німеччини та Франції дуже важливими:

"У нас поле можливостей досить вузьке. Але важливо розуміти, що принципова позиція європейських партнерів та США - не допускати здачі українських базових інтересів, пов'язаних з питаннями безпеки й територіальної цілісності. Але розмова Макрона та Шольца із Зеленським буде потрібна європейцям для того, щоб розуміти межі можливостей, на які може піти Україна для розробки подальшого рішення".

Раніше ексміністр закордонних справ Костянтин Грищенко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, чого він очікує від зустрічі президента України з президентом Франції та канцлером ФРН.

"Сподіваюся, що буде узгоджена спільна позиція щодо наступного етапу переговорів з Російською Федерацією. Річ у тім, що вся трійка зацікавлена в тому, щоб зрушити переговорний процес з мертвої точки. Що можна запропонувати як компроміс, про який згадував секретар РНБО? Це можуть бути якісь конкретні кроки, які, можливо, не вирішують проблему, але все-таки призведуть до припинення вогню, до припинення втрати життів, до більш зрозумілої ситуації навколо наших кордонів, до більшої транспарентності (відкритості – ред.) у пересуванні військових сил. Нарешті ми, мабуть, повинні бути зацікавлені у відновленні Договору про збройні сили в Європі, який давав таку транспарентність, дозволяв контролювати ситуацію. Договір про відкрите небо, який через Трампа ми втратили. Але, мабуть, європейці, в тому числі Україна зацікавлені в цих інструментах. Є про що говорити, якщо є нормальна підготовка до такої розмови", - сказав ексміністр.