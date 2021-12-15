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Зеленському оголосили війну на знищення - політтехнолог Андрій Золотарьов прокоментував резонансне інтерв'ю Андрія Богдана

Президенту Володимиру Зеленському політичні опоненти оголосили війну на знищення.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог Андрій Золотарьов, коментуючи інтерв'ю журналіста Дмитра Гордона з ексглавою Офісу президента Андрієм Богданом.

"Пана Богдана інтерв'ю гучне... У мене є гарне правило - з ким я працював, про них погано не говорю з почуття елементарних моральних правил. Але як це робить Богдан - Бог йому суддя. Адже він причетний. Чи вже прагне відбігти, дистанціюватися, перейти на бік майбутніх потенційних переможців?.. Зрозуміло інше - Зеленському оголошено війну на знищення, і шанси на перемогу у Володимира Олександровича дуже невисокі - дуже багато противників. Дмитро Ілліч Гордон – ефективний та яскравий журналіст, але він інструмент таких технологічних вкидань... Пардон, він на морального авторитета не тягне. А якщо я бачу Гордон-Богдан, то це є політична технологія", - заявив Золотарьов.

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Експерт пояснив, як діє дана політтехнологія - "якщо рік тому виглядало "цар добрий – бояри погані", то тепер і цар, і бояри погані".

Нагадаємо, колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, що проти нього та інших критиків влада готує кримінальні провадження.

За словами Богдана, у списку опинилися журналісти Дмитро Гордон та Юрій Бутусов, телеведучий Савік Шустер, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков зі своїми соратниками, а також "ще 100 тисяч якихось людей".

Колишній глава ОП уточнив, що президент "особисто дає команду посадити".

Раніше журналіст Дмитро Гордон розповів, що Офіс президента почав проти нього потужну кампанію з дискредитації. За його словами, ОП не сподобалося, що він відкрито критикує владу.

"Я не розумію, чому треба брехати, замовчувати, йти на зближення з Росією. Чому корупція у нас дуже жорстка. І ставлю запитання, які зависають у повітрі. Але президент дуже образився, я це точно знаю. Дав команду, щоб Гордона всіляко перевіряла податкова, спецслужби шукали компромат", - каже він.