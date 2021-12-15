11:58, Сьогодні

Ексміністр пояснив, чому з Росією буде важко досягти компромісу У Москві не бачать простору для досягнення компромісу з Україною, вважає колишній глава МЗС

Можливість компромісу України з Росією залежить від позиції в Кремлі. На даному етапі Москва не бачить простору для цього компромісу. Про це повідомив у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ Костянтин Грищенко.

"Думаю, що компроміс - це, коли десь посередині домовляються, і сторони готові на досягнення домовленостей, угод, договорів. Я думаю, що поки говорити про те, які можуть бути компроміси, досить складно. І не стільки через позицію української влади, скільки через позицію Росії, тому що вона не бачить на даному етапі якогось простору для компромісів. Російська позиція полягає в тому, щоб компроміс був досягнутий президентом Порошенком, коли він підписав Мінські угоди, де була визначена послідовність, за якою повинні виконуватися ті чи інші домовленості, які закладені там. Компроміс, мабуть, міг бути тому, щоб спочатку передали нам контроль за кордоном, щоб проводилися вибори на непідконтрольних територіях відповідно до чинного законодавства. Але це не ті компроміси, які можуть задовольнити на цьому етапі Російську Федерацію", — сказав колишній глава МЗС.

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Костянтин Грищенко також повідомив, чого він очікує від зустрічі президента України з президентом Франції та канцлером ФРН.

"Сподіваюся, що буде узгоджена спільна позиція щодо наступного етапу переговорів з Російською Федерацією. Річ у тім, що вся трійка зацікавлена в тому, щоб зрушити переговорний процес з мертвої точки. Що можна запропонувати як компроміс, про який згадував секретар РНБО? Це можуть бути якісь конкретні кроки, які, можливо, не вирішують проблему, але все-таки призведуть до припинення вогню, до припинення втрати життів, до більш зрозумілої ситуації навколо наших кордонів, до більшої транспарентності (відкритості – ред.) у пересуванні військових сил. Нарешті ми, мабуть, повинні бути зацікавлені у відновленні Договору про збройні сили в Європі, який давав таку транспарентність, дозволяв контролювати ситуацію. Договір про відкрите небо, який через Трампа ми втратили. Але, мабуть, європейці, в тому числі Україна зацікавлені в цих інструментах. Є про що говорити, якщо є нормальна підготовка до такої розмови", - сказав ексміністр.

Зазначимо, напередодні секретар Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов на брифінгу зазначив, що Україна готова піти на компроміси, щоб вирішити конфлікт на Донбасі. Він також підкреслив, що компроміс може бути досягнутий, якщо українські інтереси не постраждають, а український народ сприйме такі рішення без негативу.

"Чи можемо ми піти на компроміси? Так, можемо, але їх повинен сприйняти наш народ. Ми не можемо безкомпромісно що-небудь вирішувати і йти на поступки, те, що на сьогодні пропонує РФ", — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше політолог Сергій Годний повідомив, що Захід змінює риторику щодо конфлікту на Донбасі – Україну все частіше звинувачують у невиконанні Мінських угод, Росію не згадують як сторону конфлікту.

"Ми стали заручниками неоднозначної політики адміністрації Зеленського стосовно Сходу. 2,5 роки ми чули, що в нас є план - 2 плани, 5 планів, 10 планів. Ми бачили ТКГ зі спікером, який робить хайп-заяви та багато інших речей, які дали аналітикам зробити висновок, що Україна просто не хоче домовлятися, не хоче врегульовувати ситуацію на Сході", - сказав експерт.