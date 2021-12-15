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"Вони - як шакали": Гройсман розповів про кризу всередині "Слуги народу" Те, що відбувається в "Слузі народу", можна назвати масовою шизофренією, вважає експрем'єр

Ті процеси, які відбуваються всередині політичної сили "Слуга народу", викликають шок. Про це заявив у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" колишній глава уряду України Володимир Гройсман.

"Нещодавно я мав розмову з однією людиною, яка дуже добре розбирається (в ситуації - ред.) всередині депутатського корпусу і "Слуги народу". Він мені сказав, що перший рік вони були свідомі, а зараз вони - як шакали. Вони щось хочуть поцупити, щось взяти, щось заробити. Він каже, що у них просто якась манія. Так і сказав мені - вони просто грабують", - зазначив політик.

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Володимир Гройсман зазначив, що в Україні відбувається багато скандалів, в яких фігурують імена "слуг народу"

"Я був шокований, почувши це від людини, яка розуміє процеси всередині. Такого точно (раніше - ред.) не було. У нас же не один випадок із заступником міністра (йдеться про заступника глави МВС Олександра Гогілашвілі - ред.), а такі випадки (відбуваються - ред.) постійно, можна сказати - щомісяця. То дівчат "легкої поведінки" замовляють через сайт у парламенті, то п'яний (нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін, який нібито був учасником ДТП у Києві 23 серпня - ред.) ганяє автомобілем, то хтось когось "послав", та (йдеться про нардепа Галину Третьякову - ред.) каже, що не треба народжувати дітей. Це катастрофа!" - сказав Гройсман.

Колишній прем'єр-міністр таке явище назвав "масовою шизофренією". Однак він також підкреслив, що і серед "слуг" є порядні депутати.

"Це реально масова шизофренія. Ось це, напевно, їх і об'єднало. Хоча не треба говорити за всіх, можливо, серед них є нормальні та порядні люди. Я думаю, що в середині монобільшості є адекватні люди, і вони шоковані, і вони не знають, що з цим робити, і куди від цього тікати", — сказав Гройсман.

Нагадаємо, минулого тижня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі потрапив у гучний скандал з поліцією на блокпосту біля Краматорська Донецької області. З'ясувалося, що авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці та попросили показати документи. Однак замість того щоб пред'явити документи, чиновник повівся агресивно.

Також нагадаємо про ще одну подію, про яку Володимир Гройсман згадав під час бесіди з журналісткою Наталією Влащенко. Йдеться про ДТП нібито за участю нардепа Трухіна, що сталася на Бориспільській трасі 23 серпня. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив Daewoo. Постраждали шестеро людей, у тому числі двоє дітей. За однією з версій, на момент ДТП за кермом міг бути Трухін. Наразі аварія розслідується правоохоронними органами.