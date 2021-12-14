23:54, Вчора

У США є п'ять кроків для захисту України від Путіна: експрем'єр розкрив деталі Володимир Гройсман нагадав останні заяви американської адміністрації

США у випадку відкритої військової агресії Росії проти України можуть завдати Кремлю нищівний удар новими санкціями.

Про це заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" експрем'єр-міністр Володимир Гройсман

Коментуючи переговори президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна експрем'єр зауважив:

"Сам факт, що президент Байден сказав на весь світ про те, що наші принципи непохитними, ми будемо захищати Україну в доступний спосіб, я вважаю, що це дуже великий крок".

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Гройсман нагадав, що перед тим була заява голови сенатського комітету Сполучених Штатів з міжнародних справ:

"Він назвав п'ять абсолютно чітких кроків, які будуть зроблені Сполученими Штатами, якщо Росія почне вторгнення. Це і заборона роботи західним інвесторам по суверенному боргу Росії, це вдарить колосально по Росії. Фактично я вважаю, що ці п'ять кроків будуть нищівним ударом - відключення від SWIFT, кардинальне зменшення закупівель нафти й газу у росіян, введення санкцій не проти когось, а найближчого кола Володимира Путіна, тих олігархів, які його підтримують і фінансують".

Водночас, політик зазначив, що допомоги військами Україні чекати не варто:

"Якщо мова йде про країни НАТО, то ми розуміємо, що в них є між собою договір згідно 5 статті - вони можуть військово втручатись, якщо це стосується країн НАТО. Україна не є країною НАТО, тому президент Байден сказав те, що написано у них у договорах. Вони, на відміну від Росії, виконують те, що підписали".

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Гройсман додав, що в України немає іншого варіанту, ніж консолідуватися з міжнародною спільнотою, домогтися прийняття відповідного пакету санкцій проти РФ з автоматичним запуском, а також нарощувати свій оборонний потенціал.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України.

Експосол США в Україні Джон Гербст в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мій погляд. Можливо, навіть дозволити відправити натовські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мій погляд, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така все одно залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - зазначив він.

Своєю чергою російська журналістка Юлія Латиніна розповіла, чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.